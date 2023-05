Landsberg

vor 18 Min.

Vater und Tochter Gruber: Bühnenpräsenz ohne Schnickschnack

Plus Ein ansprechendes Programm mit zwei Profis sorgt in Landsberg für ein volles Stadttheater. Welche Folgen hochhackige Schuhe haben können.

Von Romi Löbhard

Die Bühne karg ausgestattet mit Stuhl und zwei Gitarren, dazu Wasserflasche plus Glas und zwei Boxen – der Saal des Landsberger Stadttheaters dafür bis unters Dach vollgestopft mit einem im Lauf des Abends mehr und mehr ausrastenden Publikum: Das war „A Tribute to ...“ mit Katharina und Christian, Tochter und Vater Gruber. Die jüngste Veranstaltung der Landsberger Kleinkunstbühne s‘Maximilianeum bewies: Ist das Programm ansprechend, stimmt die Qualität, dann braucht es nichts Weiteres, um das Publikum einzufangen und bei Laune zu halten. Da wird selbst Christian Grubers pingelig genaue Stimmerei seiner Gitarre nach beziehungsweise vor jedem Stück zur fröhlichen Unterhaltung und die nach der Pause barfuß auf die Bühne kommende Katharina Gruber, weil sie dank der vorher getragenen hochhackigen Schuhe „einen Krampf im Wadl“ hatte, wird kichernd beklatscht.

Der Gitarrist ist europaweit bekannt als Teil des Duos Gruber/Maklar. Tochter Katharina steht am Anfang einer Gesangskarriere, die, wenn sie sich so rasant weiterentwickelt wie bisher, durchaus eine größere werden kann. Jahrzehntelange Erfahrung im Konzertaufbau plus absolute Bühnenpräsenz ganz ohne Schnickschnack, dazu für Gitarre und Stimme arrangierte Chansons weltbekannter Künstlerinnen – das war das gelungene Rezept des Abends.

