VdK-Ausflug nach Oberstdorf

Am 2. Aug. unternahm der VdK Oberer Lechrain seinen traditionellen Sommerausflug – in diesem Jahr ging es nach Oberstdorf. Schon früh morgens begann die Einsammlung der Teilnehmenden in Stadl, über Thaining bis nach Rott. Der Bus war voll besetzt, und trotz des durchwachsenen Wetters herrschte bereits zum Start eine fröhliche, erwartungsvolle Stimmung. Auf dem Weg nach Oberstdorf wurde ein Zwischenstopp auf einem Parkplatz eingelegt, bei dem es eine zünftige Brotzeit mit Würsten, Brezen und kühlen Getränken gab. Zwar regnete es leicht, doch unter aufgespannten Regenschirmen blieb die Stimmung ungetrübt.

In Oberstdorf angekommen, wechselte die Gruppe in das „Oberstdorfer Bähnle“. Die Fahrt führte zunächst durch den Ort – begleitet von unterhaltsamen und informativen Erklärungen zur Geschichte, Kultur und Besonderheiten des Kurortes. Anschließend ging es weiter hinauf in die Berge bis nach Schwand, einem malerischen Ortsteil auf etwa 1.000 Metern Höhe. Dort erwartete die Gäste ein schmackhaftes Mittagessen in geselliger Runde. Auf der Rückfahrt ins Dorfzentrum wurden zwei besondere Zwischenstopps eingelegt: zuerst an der imposanten Skiflugschanze, wo man einen Blick auf das sportliche Wahrzeichen Oberstdorfs werfen konnte, und anschließend am Nordic Zentrum, dem Trainingszentrum für den Langlaufsport. Diese Halte boten spannende Einblicke in den Wintersportort.

Am Nachmittag hatten die Teilnehmenden Zeit zur freien Verfügung. Die Oberstdorfer Innenstadt mit ihren zahlreichen Cafés und Läden war gut fußläufig erreichbar. Viele nutzten die Gelegenheit für einen Kaffee, einen kleinen Spaziergang oder einfach zum Verweilen. Auf der Heimfahrt wurde bei Marktoberdorf noch einmal eine Brotzeitpause eingelegt, bevor die Gruppe am späten Abend wohlbehalten zurückkehrte. Besonders erfreulich war, dass auch weniger mobile Mitglieder problemlos teilnehmen konnten. „Ein rundum gelungener Tag – trotz Regen von früh bis spät!“, resümierte ein Teilnehmer zufrieden.

