VdK Landsberg lädt zur Bäckerei-Besichtigung

Frühmorgens wurden die Besucher von den sympathischen Brüdern Max und Fabian Gerum in ihrem Betriebsgebäude im Industriegebiet empfangen. Zuerst gab es einen Rückblick auf die Entstehung der Bäckerei Manhart, wo die Oma eine wichtige Rolle spielte. Nachdem alle die Hygiene-Schutzkleidung angezogen hatten, ging es in die Backstube. Hier wird in zwei Schichten gearbeitet und sehr viel Wert auf regionale Rohstoffe gelegt. Dass Brezen noch von Hand geschlungen und Plunder von Hand gerollt werden, überraschte die Besucher doch.

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bäckerei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis