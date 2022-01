Landsberg

19:03 Uhr

Vegan im Januar: Wo wird in Landsberg ohne tierische Produkte gekocht?

Plus Der Aufruf, im Januar nur pflanzliche Produkte zu kaufen, beschleunigt einen weltweiten Trend. Wie der vegane Boom in Gaststätten und Betriebsküchen in Landsberg ankommt.

Von Minka Ruile

Zum Start ins neue Jahr versuchsweise einen Monat lang vegan zu leben, dazu ruft die 2014 in Großbritannien gestartete Kampagne „Veganuary“ auf und verzeichnet seither rund um den Globus in die Höhe schnellende Teilnehmerzahlen. Seit 2020 beteiligt sich auch Deutschland mit verschiedenen Initiativen und Aktionen am Neujahrsvorsatz „Probier’s vegan“. Das Landsberger Tagblatt widmet der Kampagne zum Verzicht auf Fleisch und tierische Produkte eine kleine Serie und spricht dabei mit lokalen Anbietern und Verbrauchern. Dieses Mal haben blicken wir in eine Betriebsküche und einige Restaurant-Küchen in Landsberg.

