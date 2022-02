Landsberg

vor 60 Min.

Veganuary: Diese Landsbergerin kocht nicht nur im Januar vegan

Plus Zwei Freundinnen aus Landsberg und Marktoberdorf berichten, welchen gesundheitlichen Gewinn die pflanzenbasierte Nahrungsumstellung für sie hat. Fleischprodukte vermissen sie dabei nicht.

Von Minka Ruile

Zu Jahresbeginn versuchsweise einen Monat lang vegan zu leben, dazu ruft die 2014 in Großbritannien gestartete Kampagne „Veganuary“ auf und verzeichnet seither weltweit in die Höhe schnellende Teilnehmerzahlen. Zum dritten Mal beteiligte sich nun auch Deutschland am Neujahrsvorsatz „Probier’s vegan“. Das Landsberger Tagblatt widmet der Kampagne zum Verzicht auf Fleisch und alle anderen tierischen Produkte eine kleine Serie, in der lokale Anbieter und Verbraucher zu Wort kamen, und die wir nun mit einem Besuch bei zwei Veganerinnen abschließen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

