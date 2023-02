Venezianischer Karneval mitten in Landsberg

Plus Mit einer Ausstellung selbst angefertigter Fantasie-Kostüme setzen Sven und Björn Kroll ihrer Mutter Julie posthum ein Denkmal und holen Venedig nach Landsberg.

In den letzten Tagen ist bei Hofart im Landsberger Vorderen Anger der venezianische Fasching eingezogen. Mit viel Geschick für die Kombination von Farben, Interieur und den selbst kreierten, äußert fantasievollen und aufwendig genähten Kostümen von Juliane Julie Kroll ist dort eine zauberhafte Atmosphäre entstanden, die gerade jetzt zur Faschingszeit unbedingt einen Besuch lohnt. "Wir wollen mit dieser Ausstellung unsere Mutter hochleben lassen", sagt Sven Kroll, der älteste der drei Söhne von Künstlerin Julie Kroll. Über 40 Karnevalskostüme hat diese genäht, eine Auswahl davon ist bei Hofart zu sehen. Unterstrichen wird die Szenerie von großformatigen, beleuchteten Kunstdrucken vom Karneval in Venedig.