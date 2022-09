Gibt es eine Veranstaltungsflut in der Stadt Landsberg?

Plus Bei der Langen Kunstnacht verwandelt sich die Landsberger Altstadt in eine große Galerie und lockt mit künstlerischen Darbietungen. Auch eine Automesse und ein Programm zur Wiesn finden statt. Das gefällt nicht allen.

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und in Landsberg ist weiterhin viel geboten. Besonders am Wochenende 17. und 18. September. Dann lockt unter anderem wieder die Lange Kunstnacht nach Landsberg. Tausende Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Doch manche hätten sich ein entzerrtes Programm gewünscht.