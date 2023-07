Verdiente Frauen und Männer erhalten Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten

25 Frauen und Männer aus dem Landkreis Landsberg werden vom Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Ihr Engagement ist vielfältig und verdienstvoll.

„Wir im Landkreis sind gesegnet mit Ehrenamtlichen, deshalb kann es jedes Jahr eine solche Veranstaltung geben.“ Das sagte Landrat Thomas Eichinger bei der Verleihung der Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten an Frauen und Männer aus dem Landkreis Landsberg für deren langjährige, hervorragende ehrenamtliche Tätigkeiten. Es erhalten Personen, die sich durch aktive Tätigkeit in Vereinen, Organisationen, Gemeinschaften mit kulturellen, sportlichen, sozialen oder anderen gemeinnützigen Zielen hervorragende Verdienste erworben haben.

Drei Personen aus dem Landkreis haben das Ehrenzeichen bereits im April direkt von Ministerpräsident Markus Söder in der Staatskanzlei erhalten: Franz Berger war von 1985 bis 2020 Kirchenpfleger in Vilgertshofen. Seit 1964 ist er Mitglied der Bruderschaft und setzt sich mit ganzer Kraft für die Wallfahrtskirche ein. Helga Binder aus Utting engagiert sich im Hospiz- und Palliativverein, hält als zweite Vorsitzende Beratungssprechstunden und ist als Sterbebegleiterin Tag und Nacht zur Stelle. Helmut Schiller betreut seit mehr als 30 Jahren seine Schützlinge in der Arbeiterwohlfahrt, ist Gemeinderat und Kirchenpfleger der evangelischen Kirche.

Nun übergab Landrat Eichinger 22 weitere Ehrenzeichen. Die Geehrten wurden begleitet von den Bürgermeistern beziehungsweise Bürgermeisterinnen ihrer Gemeinde, bei den meisten Landsbergerinnen und Landsbergern stand Claudia Weißbrodt vom Kulturamt mit auf die Bühne. Die Kauferingerin Rosina Heinle übt seit mehr als 30 Jahren zahlreiche, wichtige Funktionen aus, im Gartenbauverein, in der Bruderschaft, bei Leonhardifahrten, in der Seniorenunion, als Marktgemeinderätin und sie war 24 Jahre Kreisrätin.

Das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten ist eine Auszeichnung für Menschen, die sich ehrenamtlich besonders für die Allgemeinheit einsetzen und darf zu festlichen Anlässen getragen werden. Foto: Bernhard Weizenegger (Archiv)

Nacheinander betraten fünf Geehrte aus Landsberg die Bühne: Armin Federl, Mitbegründer der Kleinkunstbühne s’Maximilianeum, ist seit 1994 für das Programm verantwortlich und hat sich um das Kulturleben der Stadt und des Landkreises verdient gemacht. Auch Sigrid Knollmüller hat als Vorsitzende des Historischen Vereins lange Jahre das kulturelle Leben geprägt und sich mit denkmalpflegerischen Ansätzen befasst. Anton Rathgeb bereichert als Mesner der Pfarrei Zu den Heiligen Engeln die Gottesdienste, übernimmt Fahrdienste für Senioren und hielt während der Coronazeit den Kontakt zu den älteren Mitbürgern. Anna Maria Rötzer ist seit 20 Jahren Mitglied im Pfarrgemeinderat, beschäftigt sich als Lektorin mit älteren Mitbürgern und ist in der Nachbarschaftshilfe „Wir“ stets für Andere da. Herbert Ludwig, seit 1966 Mitglied bei den Kleingärtnern, ist seit 1970 als Kassenwart tätig.

Dr. Alois Koch aus Schwifting war lange Gemeinderat und hat 1984 mit einer Chronik begonnen. Er unterstützt zahlreiche kirchliche Projekte und die Sanierung der Jakobskapelle. Nach dem Weiler Chronisten Bernhard Drexl, der sich seit 17 Jahren als Schriftführer und Vorsitzender des Gartenbauvereins engagiert, wurden noch drei Personen aus der Gemeinde geehrt. Jutta Huster, organisiert bei der DJK Schwabhausen vielfältige Angebote für jede Altersklasse. Peter Mayr, Vorsitzender der Musikfreunde Geretshausen, kümmert sich intensiv um den Nachwuchs. Christian Wolf ist für die Finanzen und alle organisatorischen Belange der Geretshausener Musikfreunde zuständig.

Lesen Sie dazu auch

Mutter und Tochter aus Apfeldorf werden ausgezeichnet

Für Apollonia Fuchsbichler aus Apfeldorf, die seit Jahrzehnten die dortigen Grünanlagen betreut, nahm ihre Tochter Rita Szikora, neben dem eigenen, das Ehrenzeichen entgegen. Von ihrer sie unterstützenden Mutter hat sie die aufwendige Pflege der Anlagenpflege übernommen und ist im Vorstand des Gartenbauvereins. Die dritte Apfeldorferin Barbara Schamper widmet sich seit über 20 Jahren der Haldenkapelle in Unterapfeldorf und bekleidet das Amt der Trachtenwartin.

In Schondorf ist Christian Erhard seit 1989 in mehreren Positionen tätig. Als Vorsitzender des FSV Eching überwacht er die Baumaßnahmen und alle Sportanlagen. Rita Tagwerker aus Thaining ist seit 50 Jahren in verschiedenen Vereinen aktiv. Sie war viele Jahre Gemeinderatsmitglied, davon 13 Jahre als zweite Bürgermeisterin. Sie betreut das Mitteilungsblatt der Gemeinde und übernimmt den Küchendienst bei allen Festen. Hans Haugg, seit 50 Jahren als Mesner in Unterdießen, ist zuständig für die Ausbildung und Einteilung der Ministranten und spielt seit vielen Jahren Theater.

Vier Geehrte kommen aus der Gemeinde Pürgen

Seit 19 Jahren bekleidet Erika Kaindl das Amt der Vorsitzenden beim Gartenbauverein Vilgertshofen und kümmert sich um die Verschönerung des Ortes und die Obstpressen. Weitere Ehrenzeichen gab es für vier Männer aus dem Gemeindegebiet Pürgen. Seit der Gründung vor 42 Jahren spielt Horst Rotthat Posaune im Musikverein. Er sorgt sich um den Nachwuchs sowie den Zusammenhalt der Kapelle und die Planung und Organisation von Festen und Feiern. Genauso lange bläst Thomas Sedlmeir das Flügelhorn, war Vorsitzender und hat selbst während Corona, wie bei allen Veranstaltungen, Musikproben organisiert und koordiniert. Werner Spengler übernimmt beim FC Stoffen verschiedene Aufgaben. Er ist unermüdlich für die Dorfgemeinschaft und vor allem für die Jugend tätig. Beim Bau des Sportheims leistete er 1400 Arbeitsstunden. Albert Willig, der Chronist des gleichen Vereins und Edelweißschütze kommt auf 1600 Arbeitsstunden für das Sportheim.

Für das passende Rahmenprogramm bei der Verleihung im Saal der Sporthalle in der Lechstraße in Landsberg sorgte das traditionelle Volksmusiktrio Quetschendatschi mit fröhlichen Weisen.