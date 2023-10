Verein Vida in Landsberg setzt sich für Vielfalt und Diversität ein

Der Verein präsentiert sich vermehrt der Öffentlichkeit. Aktuell mit einer Jugendgruppe und einem Walk & Talk.

Die Gründung des Vereins VIDA in Landsberg ist vollzogen. Jetzt stellt sich der neue queer LGBTQI*-Verein der Öffentlichkeit vor. VIDA, ein Akronym für Vielfalt, Integration, Diversität und Akzeptanz, widmet sich laut Pressemeldung der Förderung einer inklusiven, demokratischen und solidarischen Gemeinschaft.

Zu den Höhepunkten der Vereinstätigkeit zähle die Organisation eines Christopher-Street-Days in Landsberg sowie die Schaffung eines Schutzraums und vielfältiger Unterstützungsangebote für Mitglieder der LGBTQI*-Community und aller anderen Landsbergerinnen und Landsberger.

Im Zentrum von VIDA's Aktivitäten stehe die Etablierung einer queeren Jugendgruppe im Jugendzentrum, Aufklärungsarbeit, sozialpädagogische Beratungsdienste für queere Menschen und regelmäßige "Walk & Talk"-Veranstaltungen, bei denen queere Menschen jeden Alters zusammenkommen können. Diese vielfältigen Angebote sind laut Pressemeldung darauf ausgerichtet, die Gemeinschaft zu vernetzen, Aufklärungsarbeit zu leisten, Beratung anzubieten und die Öffentlichkeit über die Anliegen der LGBTQI*-Community zu informieren.

Lino Sliwinski (rechts) ist Vorsitzender des Verein Vida Landsberg. Neben ihm ist Maximilian Huber von Viva Randerscheinungen zu sehen. Foto: Thorsten Jordan

"Viele Landsbergerinnen und Landsberger erleben eine zunehmend selbstverständliche, von Vielfalt geprägte gesellschaftliche Realität und zeigen eine wachsende Bereitschaft zur Sensibilisierung füreinander und zur Solidarisierung miteinander. Trotzdem fühlen sich viele queere Menschen in ländlichen Regionen oft noch alleine, ungesehen oder sogar bedroht", sagt Lino Sliwinski, der Vorsitzende des Vereins.

Der nächste "Walk & Talk"-Termin für queere Menschen und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer findet am Sonntag, 22. Oktober, um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist am Bayertor, von wo aus je nach Wetterlage ein Spaziergang in den Wildpark oder ein Café-Besuch geplant ist. Die nächste Jugendgruppe findet Ende Oktober im Jugendzentrum statt. (AZ)

