Vereiste Frontscheibe: Autofahrerin kracht in geparktes Fahrzeug

Weil ihre Frontscheibe vereist ist, übersieht eine Frau in Landsberg ein geparktes Auto. Bei dem Unfall entsteht ein hoher Sachschaden.

Am Dienstagmorgen ist eine 53-Jährige in Landsberg auf ein geparktes Fahrzeug aufgefahren. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau auf dem Wiesenring in Landsberg mit ihrem Auto in nördlicher Richtung unterwegs.

Weil die Frontscheibe sowohl innen als auch außen beschlagen beziehungsweise vereist war, übersah sie einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und fuhr ungebremst auf diesen auf. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 15.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. (AZ)

