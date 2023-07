Landsberg

Verfolgungsjagd mit Motorrad endet vor Gericht in Landsberg

Weil er unter anderem mit seiner Motocross-Maschine vor der Polizei geflüchtet ist, musste sich ein Mann vor dem Amtsgericht in Landsberg verantworten.

Von Gerd Lodenkämper

Erst einen Monat zuvor war dem Angeklagten, einem 48-jährigen erwerbslosen Flugzeugmechaniker aus dem Landkreis, die Fahrerlaubnis entzogen worden. Dennoch stieg er, nur mit einem Filzhut auf dem Kopf, an einem Vormittag im November letzten Jahres im nördlichen Landkreis wieder auf sein Kraftrad. Die Polizei erwischte ihn und es begann eine Verfolgungsjagd, die jetzt am Amtsgericht in Landsberg verhandelt wurde.

Als er den Streifenwagen erblickte, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, soll der Angeklagte das Fahrzeug beschleunigt haben, obwohl die Polizei ihm mit Lichthupe und Martinshorn zum Anhalten bewegen wollte. Um die Polizisten abzuschütteln, versuchte er die mit der Motocross-Maschine maximal mögliche Geschwindigkeit herauszuholen und erreichte dabei mehrfach mindestens 120 Kilometer pro Stunde.

