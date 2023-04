Verirrte Seniorin wird in der Landsberger Schlossberggarage aufgegriffen

Eine Seniorin findet in Landsberg nicht mehr zu ihrer Wohnung. Eine Polizeibeamtin kommt ihr außerhalb ihrer Dienstzeit in der Schlossberggarage zu Hilfe.

Am Dienstagabend ist in der Schlossberggarage in Landsberg eine verirrte Seniorin aufgegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, traf eine Beamtin der Inspektion Landsberg, die sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst befand, auf die Frau. Die ältere Dame gab an, ihr Auto zu suchen, um damit nach München zu fahren.

Bei der Überprüfung ihrer Angaben stellte sich anschließend aber heraus, dass die 84-Jährige aufgrund einer Erkrankung nicht mehr zu ihrer Wohnung in Landsberg fand. Eine von der Polizei verständige Angehörige begleitete die unversehrte Seniorin dann nach Hause, so die Polizei. (AZ)

