Verkaufsautomat am Bahnhof Landsberg bekommt Videofunktion

Seit gut einem Jahr gibt es in Landsberg keinen persönlichen Verkauf von Bahntickets mehr. Denn zum Ende des Jahres 2023 hatte sich das Derpart Reisebüro Vivell in der Innenstadt vom Bahn-Privatkundengeschäft verabschiedet. In einer Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses des Landsberger Stadtrats kündigte Fabian Kraus von der Bayerischen Regionalbahn (BRB) nun eine andere Lösung an.

„Wir haben versucht, neue Verkaufsstellen zu finden“, sagte André Köhn, Wirtschaftsförderer der Stadt Landsberg. Diese Suche sei aber letztlich erfolglos gewesen. Alexandra Eckert von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) informierte über einen generellen Wandel, was den Vertrieb von Fahrkarten betrifft. Verkäufe über Kundenzentren und Automaten seien rückläufig, Tickets würden zu einem Großteil über den elektronischen Weg vertrieben. „Viele Agenturisten in Bayern haben ihre Lizenzen zurückgegeben“, sagte Eckert. Für das Reisebüro Vivell sei der Verkauf von Fernverkehrstickets nicht mehr rentabel gewesen. Und auch im Bereich des Nahverkehrs seien nur noch ein paar Tickets am Tag verkauft worden.

Am Bahnhof Landsberg wird bald per Video beraten

„Der Trend geht zu den digitalen Kanälen, das spüren wir extrem“, berichtete in der Sitzung auch Fabian Kraus, Leitung Tarif und Vertrieb bei der BRB. Nach der erfolglosen Suche nach einem neuen Partner wird nun eine andere Lösung angestrebt. Laut Kraus soll ein bestehender Verkaufsautomat am Bahnhof in Landsberg, an dem auch Tickets für den Fernverkehr gekauft werden können, um eine Videofunktion erweitert werden. In ein bis zwei Monaten soll es so weit sein. Rund 70 Stunden pro Woche könnte dann virtuell ein Ansprechpartner am Bahnhof in Landsberg zur Verfügung stehen.

Für Kundinnen und Kunden in Landsberg stehen Automaten am Bahnhof und an der Haltestelle Schule zur Verfügung. Zudem gibt es ein Kundenzentrum am Bahnhof in Kaufering. Die BRB bedient seit Dezember 2018 unter anderem die Regionalverkehr-Strecken zwischen München, Geltendorf, Buchloe und Füssen sowie zwischen Augsburg, Bobingen, Kaufering und Landsberg. Die BEG, die den Schienenpersonennahverkehr in Bayern plant, finanziert und kontrolliert, hatte der BRB nach einer europaweiten Ausschreibung Anfang 2016 den endgültigen Zuschlag dafür erteilt. Der Vertrag läuft bis Dezember 2030.