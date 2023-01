Die Buslinie Landsberg-Buchloe hat keine Zukunft

Plus Die neue Buslinie zwischen Landsberg und Buchloe wird gut angenommen. Doch zum neuen Schuljahr ist schon wieder Schluss.

Im August vergangenen Jahres ist der Probebetrieb der Buslinie 63 von Landsberg nach Buchloe mit vielen Vorschusslorbeeren gestartet worden. Jetzt, ein knappes halbes Jahr später, hat der Kreisausschuss zwar eine Verlängerung um ein halbes Jahr zugestimmt, danach ist allerdings wieder Schluss. Und dabei wurde die Buslinie bisher gut angenommen. Warum eine Fortführung gescheitert ist und welche Möglichkeiten Schüler und andere Nutzer künftig haben.