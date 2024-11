Verkehr in Landsberg: Die Augsburger Straße soll sich verändern

Die Augsburger Straße in Landsberg gehört zu den am stärksten befahrenen Straßen der Stadt. Das liegt unter anderem an den vielen Geschäften, die sich auf einer Strecke von gut einem Kilometer zwischen Straße und Bahnlinie befinden. Das hohe Verkehrsaufkommen bringt regelmäßige Staus mit sich und die vielen Grundstückseinfahrten sorgen für Unfallgefahr. Die Stadt verfolgt deswegen schon seit einigen Jahren ein Konzept, das den Verkehr in andere Bahnen lenkt. Aktuell wird wieder darüber diskutiert, weil der Discounter Aldi neu bauen möchte. Darüber wird am Mittwoch im Stadtrat beraten. Der Bauausschuss beschäftigte sich zuletzt mit einer neuen Verbindung zwischen der Schwaighofsiedlung und Augsburger Straße. Dabei wurde untersucht, ob und wie die Bahnlinie gequert werden kann.

