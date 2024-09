Verkehrs-Sicherheit für die Kinder im Landkreis Landsberg

Die Kreisverkehrswacht Landsberg hat vor fünf Jahren mit der umfassenden Verkehrserziehung von Kindern begonnen. Es ist entscheidend, bereits in der Vorschule anzusetzen, um die Kinder optimal auf den Verkehrsalltag vorzubereiten. Aus diesem Grund wurde innerhalb der Kreisverkehrswacht in Landsberg eine Gruppe ins Leben gerufen, die das Bundesprogramm „Kinder im Straßenverkehr“ (KIS) umsetzt, um in den rund 70 Kindergärten im Landkreis erste Schulungen durchzuführen.

In 6 Stationen bereiten die etwa 15 ehrenamtlichen Helfer der KIS-Gruppe die Vorschulkinder auf die Gefahren im Straßenverkehr vor: • Helm-Eiertest: Anhand von Hühnereiern wird demonstriert, wie effektiv Schutzhelme sind. • Parkour: Diese Station ermöglicht es den Kindern, das sichere Fahren mit Rollern oder eigenen Fahrrädern zu üben. Dabei lernen sie, Zebrastreifen, Verkehrszeichen und Hindernisse zu beachten. • Schilderwald: Hier werden die wichtigsten Verkehrszeichen und deren Bedeutung anschaulich erklärt. • Gurtschlittentest: Die Kinder erleben hautnah, wie sich Beschleunigungen im Fahrzeug auf sie auswirken – sowohl mit als auch ohne Sicherheitsgurt. • Sicherer Gehweg. • Sicherheit durch Sichtbarkeit.

Diese praxisnahen Übungen fördern spielerisch das Verständnis der Kinder für Verkehrssicherheit. Am Ende des Vormittags werden die wichtigsten Punkte wiederholt und die Kinder erhalten als Abschluss einen SAUSE-Schein.

Die Planungen für die Verkehrserziehung im Jahr 2025 laufen bereits. Bei Interesse können sich Verantwortliche der Kindergärten im Landkreis gerne an folgende Stelle wenden: E-Mail: kontakt@kreisverkehrswacht-landsberg.de, Internet: www.kreisverkehrswacht-landsberg.de