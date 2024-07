Verkehrsbehinderungen in den Ferien: Drei Baustellen in Landsberg

Die Ferienzeit ist auch die Zeit der Straßenbauarbeiten. Im Stadtgebiet von Landsberg müssen sich die Verkehrsteilnehmenden in den kommenden Wochen auf mehrere Beeinträchtigungen einstellen, weil Arbeiten anstehen.

Den Auftakt macht die Sanierung des Mischwasserkanals in der Schwiftinger Straße durch die Stadtwerke. Dabei kommt das Schlauchlinerverfahren zum Einsatz. Dieses ermöglicht laut Pressemeldung, den etwa 300 Meter langen Abwasserkanal in rund vier Wochen zu sanieren, ohne die Straße aufgraben zu müssen. Der Baubeginn ist am Mittwoch, 24. Juli, und die Maßnahme soll bis zum Mittwoch, 14. August, abgeschlossen sein.

Um die Abwasserentsorgung auch im Bauzeitraum zu gewährleisten, wird eine verrohrte, oberirdische Abwasserüberleitung in Teilbereichen der Schwiftinger Straße, Geierstraße und Habichtstraße aufgebaut. Die Abwasserüberleitung ist laut Stadtwerken ausschließlich bei Bedarf während der Arbeitszeiten der Baustelle aktiv. Nachts und am Wochenende laufe das Wasser durch den Kanal. Die Zufahrt zu den einzelnen Grundstücken werde durch Rohrbrücken gewährleistet.

Einzelne Sperrungen im Fahrbahn- und Gehwegbereich lassen sich laut Stadtwerken nicht vollständig vermeiden. So wird die Einmündung der Adlerstraße in die Schwiftinger Straße für wenige Tage gesperrt, die Zufahrt in die Adlerstraße erfolgt währenddessen über die Münchner Straße. Damit die Rohre für die Abwasserhaltung aufgebaut werden können und die Sanierungsfahrzeuge die Kanalschächte anfahren können, entfallen teilweise Parkplätze in der Geierstraße, Habichtstraße und in der Schwiftinger Straße. Außerdem wird eine halbseitige Sperrung in der Schwiftinger Straße eingerichtet, der Verkehr wird wechselseitig daran vorbeigeleitet.

Am Hauptplatz in Landsberg werden fehlerhafte Fugen ausgebessert

Auf dem Hauptplatz und in der Hubert-von-Herkomer-Straße stehen wieder Instandsetzungsarbeiten der Fahrbahn an. Dabei werden fehlerhafte Fugen ausgebessert sowie lockere oder beschädigte Pflastersteine ersetzt, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Die Arbeiten beginnen am Montag, 29. Juli, und werden bis voraussichtlich Freitag, 9. August, abgeschlossen sein. Während dieser Zeit wird der Verkehr in östlicher Richtung (von der Katharinenstraße zur Neuen Bergstraße) halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Der Verkehr in westlicher Richtung (von der Neuen Bergstraße zur Katharinenstraße) wird über Schlossergasse, Hinterer Anger, Sandauer Straße und Von-Kühlmann-Straße umgeleitet. Sollten die Arbeiten aufgrund ungünstiger Witterungsbedingungen nicht im geplanten Zeitraum durchgeführt werden können, werden sie auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. In der Schlossergasse wird eine Ersatzhaltestelle für den Stadtbus eingerichtet.

In der Brudergasse in Landsberg stehen im August Arbeiten am Wasserleitungs- und Stromnetz an. Foto: Thorsten Jordan

Die Stadtwerke informieren zudem über eine bevorstehende Vollsperrung im Bereich Vorderer Anger, Einmündung Brudergasse. Grund für die Sperrung seien umfangreiche Arbeiten am Wasserleitungs- und Stromnetz. Die Sperrung beginnt am Montag, 5. August, und endet voraussichtlich am Dienstag, 20. August.

Eine Infotafel an der Sandauer Brücke wird auf die Sperrung hinweisen. Die Durchfahrt Vorderer Anger ist für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Anwohner und der Lieferverkehr haben bis zur Hausnummer 219 (Höhe Johanniskirche) freie Zufahrt. Der südliche Teil des Vorderen Angers ist während der Bauarbeiten über die Lechstraße und die Vordere Mühlgasse zu erreichen. Während des genannten Zeitraums wird die Einbahnregelung im Vorderen Anger aufgehoben, um den Verkehrsfluss zu erleichtern. Die Müllentsorgung im nördlichen Teil des Vorderen Angers bleibt wie gewohnt. Für den südlichen Teil sowie die Hintere Mühlgasse wird ein Tonnensammelplatz in Höhe der Hausnummer 288 eingerichtet. (AZ)