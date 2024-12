Verkehrskontrolle in Landsberg: Mann muss seine Fahrt abbrechen

Ein Mann ist in Landsberg ohne gültige Fahrerlaubnis Auto gefahren. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Augsburger Straße in Landsberg am Lech am vergangenen Samstagabend stellten die Polizeibeamten fest, dass ein 47-jähriger Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis mehr besitzt. Da sein Führerschein in einem Drittstaat ausgestellt wurde, hätte er diesen spätestens sechs Monate nach seinem Umzug in die Bundesrepublik umschreiben lassen müssen. Aufgrund dieses Versäumnisses müssen sowohl der Fahrer als auch der Fahrzeughalter mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. (AZ)

Verkehrskontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrerlaubnis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis