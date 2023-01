Verkehrsunfall am Schongauer Dreieck sorgt für hohen Schaden

Hoher Sachschaden entsteht bei einem Vorfahrtsunfall in Landsberg. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagvormittag, 12. Januar, am Schongauer Dreieck in Landsberg gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 84-jähriger Autofahrer aus Augsburg vom Danziger Platz kommend nach rechts auf die Katharinenstraße einfahren.

Dabei übersah er den von der Breslauer Straße kommenden Pkw eines 43-jährigen Landsbergers, der einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 12.000 Euro, so die Polizei. (AZ)