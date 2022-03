Verkehrsversuch: Münchener Straße in Landsberg soll Radstreifen bekommen

Plus Die Stadt Landsberg möchte einen Verkehrsversuch starten. An der Münchener Straße sollen zeitlich befristet Fahrradstreifen markiert werden.

Auch die Münchener Straße in Landsberg soll für Fahrradfahrer attraktiver gestaltet werden. Die Stadt möchte deswegen nun einen Verkehrsversuch starten: Zunächst für ein Jahr sollen auf der wichtigen Ost-West-Verbindung, auf der durchschnittlich 17.000 Fahrzeuge pro Tag unterwegs sind, sogenannte „Angebotsstreifen“ für Radfahrer markiert werden.