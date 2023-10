Die Shakespeare Company Berlin gibt in Landsberg eine werkgetreue Aufführung von „Viel Lärm um nichts“: Publikumsnah, temporeich und mit Musik.

Shakespeare in Landsberg, geboten von der Shakespeare Company Berlin – das bedeutet im Stadttheater immer volles Haus. So auch mit „Viel Lärm um nichts“, einem der beliebtesten und meistgespielten Stücke Shakespeares. Eine turbulente Komödie über echte und vorgegebene Gefühle, Verkupplung, Intrigen und die Suche nach dem perfekten Partner.

Shakespeare muss saftig sein, deftig, mit Musik und lautem Geschrei, die Schauspieler zum Greifen nah. Genau so kennt man in Landsberg die Shakespeare Company Berlin, und auch in „Viel Lärm um nichts“ kamen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ihre Kosten. Eine schwungvolle Tarantella, vielstimmig gesungen und mit Gitarre und Saxofon begleitet (Gesang und Instrumente sämtlich von den Darstellern übernommen) versetzt gleich zu Beginn an den Schauplatz Messina (Sizilien), was bei Shakespeare so viel heißt wie, ein Ort, der warm, schön und unbeschwert ist, der perfekte Hintergrund für eine leichte Komödie. Die Darsteller stürmen durchs Parkett, sprechen Zuschauer an (amüsierte Lacher erntete Johanna-Julia Spitzer als Donna Juana, die denselben Zuschauer dreimal mit einem lasziven „Hallooo“ bedachte).

Eine Shakespeare-Aufführung verspricht immer volles Haus in Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Das ganze Stück wird immer wieder bereichert durch raffiniert arrangierte Vokalsätze, die die Darsteller selbst singen. Auch ein Maskenball wird so atmosphärisch dargestellt, und in einer andere Szene ruft vielseitiges Pfeifen, Gurren und Schnarren in Verbindung mit gekonnter Beleuchtung das Bild eines Gartens hervor.

Es entspinnt sich eine temporeiche Handlung

Hier entspinnt sich nun die temporeiche Handlung, deren Zentrum die spitzzüngigen Kommentare und Dialoge von Benedikt (Stefan Plepp) und Beatrice (Vera Kreyer) über Freundschaft, Liebe und Ehe bilden – „… jede Begegnung ein rhetorisches Gemetzel“ (1. Akt, 1. Szene). Die Frage nach der Bedeutung der eigenen Gefühle, die der sozialen Rolle und dem Ansehen in der Gesellschaft entgegenstehen, bildet dabei den ernsten Hintergrund, der auch in unserer Zeit noch relevant ist. Im Kontrast dazu stehen die Äußerungen der beiden dümmlichen Wachmänner Holzapfel (Thilo Herrmann) und Schlehwein (David Nádvornik), die sich in ihrem Versuch, Amtssprache zu sprechen, in Fremdwörter verheddern und immer ganz knapp das falsche erwischen.

"Viel Lärm um nichts'" von William Shakespeare bot die Shakespeare Company Berlin im Stadttheater Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Es gibt wunderbar komische Szenen, wie die belauschten Gespräche, bei denen mal Benedikt, mal Beatrice sich hinter einem winzigen Zitronenbäumchen „verstecken“ und mit den Sprechenden mitwandern. Läppisch wird es jedoch nie, das verhindert allein schon die Shakespeare nachempfundene, klare Sprache (Übersetzung von Martin Molitor). Nach vielen Verwicklungen durch böse wie „gute“ Intrigen bekommen sich schließlich die Paare Hero (Johanna-Julia Spitzer) und Claudio (Elisabeth Milarch) sowie Benedikt und Beatrice, wie es sich in einer ordentlichen Komödie gehört.

Lesen Sie dazu auch

Wenn im Landsberger Stadttheater Shakespeare gespielt wird, fühlt es sich fast an wie ein kleines Globe-Theatre, das Haus scheint besonders geeignet für diese Art Bühnenstücke. Auch die Berliner empfinden das so, wie Stefan Plepp nach dem Ende des langen Applauses betonte. So wurde verkündet, dass die Shakespeare Company Berlin bald wiederkommt.