Vermeintliche Touristen täuschen in Landsberg gutgläubige Passanten

Zwei junge Menschen fallen am Samstagnachmittag in der Landsberger Altstadt auf Betrüger herein, die sich als britische Touristen ausgeben.

Am Samstagnachmittag, 9. März, gegen 15.30 Uhr wurde ein junger Mann aus Waal in Landsberg von vermeintlichen Touristen aus Großbritannien angesprochen. Die Personen gaben an, ihre Geldbörsen verloren zu haben. Da sie dringend Bargeld benötigten, bewogen sie ihn dazu, 800 Euro in bar abzuheben, um ihm im Gegenzug das Geld per Sofortüberweisung zukommen zu lassen. Ein Betrüger kann noch vor Ort in Landsberg festgenommen werden Wenig später traf der Geschädigte am Geldautomaten zufällig auf eine Buchloerin. Als beide ins Gespräch kamen, stellten sie fest, dass der jungen Frau dieselbe Geschichte erzählt worden war. Einen Geldeingang konnte der junge Mann auf seinem Konto nicht feststellen, sodass beide die Polizei verständigten. Sollte es weitere Geschädigte geben, werden diese gebeten, sich unter der Rufnummer 08191/932-110 an die Polizeiinspektion Landsberg zu wenden. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landkreis Landsberg Wieder Callcenter-Betrug in der Region Landsberg

