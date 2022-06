Vermisstensuche: 80-jährige Frau aus Landsberg wird gefunden

Zumindest einen der beiden Vermisstenfälle konnte die Landsberger Polizei am Wochenende klären. Doch von einem älteren Mann aus Kaufering fehlt weiter jede Spur.

Zumindest eine der beiden im Raum Landsberg am Hitze-Wochenende vermissten Personen konnte am Sonntag gefunden werden. Das meldete die Polizei jetzt. Wo sich der zweite Vermisste, Peter Kerschensteiner aus Kaufering, befindet, ist weiter unklar.

Seit Freitagmittag war eine 80-jährige Frau aus Landsberg vermisst. Die an Demenz leidende Frau war zuletzt am Freitag gegen 12 Uhr in der Innenstadt gesehen worden. Erst am Sonntagmorgen konnte sie gefunden werden, als nochmals die Tiefgarage am Schlossberg durchsucht wurde, berichtet die Polizei. Sie wurde am Ende eines Notausgangs am Wasserablauf der Krachenberg-Schlucht gefunden. Die Frau war leicht verletzt, sie hatte sich aufgrund ihrer körperlichen Verfassung nicht selbst aus der Schlucht befreien können.

Peter Kerschensteiner aus Kaufering ist weiterhin vermisst. Foto: Polizei

Nach wie vor unklar ist, wo sich der seit Samstagmorgen vermisste 79-jährige Peter Kerschensteiner aus Kaufering befindet, der ebenfalls dement ist und allein nicht mehr nach Hause findet.

Vermisstensuche mit Hubschrauber und Drohne in Kaufering

Eine Suche mit Hunden, Hubschrauber und Drohne sowie den Feuerwehren Kaufering und Igling erbrachte am Samstag keinen Erfolg. Laut Polizeibericht wurde Peter Kerschensteiner zuletzt an seiner Wohnanschrift im Kauferinger Norden in der Donaustraße gesehen. Der Vermisste ist ungefähr 1,75 Meter groß, sehr schlank und hat kurze graue Haare. Er trägt ein weiß-schwarz kariertes Hemd, eine graue Hose und graue Hausschuhe. (lt)

Hinweise erbittet die Polizei Landsberg unter Telefon 08191/932-0.

Lesen Sie dazu auch