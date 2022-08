Verwirrung um Schlossberg-Website: Die UBV äußert sich

Plus Die Bürgerinitiative „Rettet den Schlossberg“ will eine Internetseite anlegen. Doch entsprechende Adressen sind bereits von der UBV gekauft.

Die Bürgerinitiative „Rettet den Schlossberg“ möchte einen Anbau nördlich der Landsberger Schlossbergschule verhindern. Ihr stellvertretender Sprecher Axel Flörke staunte nicht schlecht, als er eine Webseite für die Initiative anlegen wollte: Seinen Angaben zufolge sind bereits alle entsprechend lautenden Internetadressen gekauft worden. Und zwar von der UBV, die sich klar hinter das Schlossbergprojekt stellt. Gegenüber unserer Redaktion hat die Vereinigung, der auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl angehört, eine besondere Erklärung dafür.