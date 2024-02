Verzichten Sie auf etwas in der Fastenzeit?

Es ist Fastenzeit. Verzichten die Landsbergerinnen und Landsberger derzeit auf etwas? Das LT hat sich umgehört.

Auf Süßigkeiten, Fleisch oder Alkohol verzichten, weniger Zeit Online verbringen, den Medienkonsum herunterfahren. Der Verzicht in der Fastenzeit unterscheidet sich zwar inhaltlich, steht aber meistens in Verbindung zur eigenen Gesundheit. Unsere Redaktion hat Passanten in Landsberg gefragt, ob sie in der Fastenzeit fasten und in welcher Verbindung das zum persönlichen Wohlbefinden steht. (Fotos/Text: Sarah Schöniger)





Ich faste für Gesundheit und Wohlbefinden. Dafür verzichte ich auf Alkohol, Fleisch und versuche Zucker zu fasten. Als Heilpraktikerin und Tai-Chi Lehrerin mache ich auch inneres Fasten und das ganzjährig. Ich verzichte auf schlechte Gedanken und fokussiere mich auf Positives. Renate Deffner, Landsberg





Ich faste nicht. Ich will meine Ernährung nicht von der Fastenzeit abhängig machen. Ich mache gerne Sport und achte auf ausgewogene Ernährung. Die gesunde Mischung macht’s. Wenn ich Zeit habe, koche ich gerne, sonst kocht meine Frau. Wir essen auch manchmal Fast Food, aber selbst gemacht schmeckt alles besser. Alexander Funk, Landsberg





Ich faste eher aus gesundheitlichen als aus religiösen Gründen, deshalb versuche mich auch außerhalb der Fastenzeit gesund und ohne Zucker zu ernähren. Ich habe mir einiges dazu selbst angelesen und kürzlich viel abgenommen. Ich finde aber auch das Fasten von Medien und Handy sinnvoll, es gibt zu viel Konsum in alle Richtungen. Susanne Knopp, Dachau





Ich faste nicht, das würde ich eh brechen. Aber ich achte schon auf die Ernährung und versuche auch weniger Zucker zu essen. Wichtig ist das Maß: Nichts ist Gift, nur die Dosis macht’s. Ich esse viel Gemüse, oft Salat. Und koche viel. Genuss ist mir wichtig, denn essen ist wichtig für die Seele. Ivonne Riess, Landsberg