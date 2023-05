Landsberg

12:46 Uhr

Vespa wird in Landsberger Hofeinfahrt angefahren

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht an der Ahornallee in Landsberg Zeugen.

Artikel anhören Shape

Eine in einer Hofeinfahrt an der Ahornallee in Landsberg abgestellte Vespa wird beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Themen folgen