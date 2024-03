Viel Lob bei der Abschlussfeier der staatlichen Berufsschule Landsberg

Für 160 Schülerinnen und Schüler gibt es Abschlusszeugnisse. Schulleiterin Marion Rüller hebt deren Engagement hervor.

„Sie haben hier eine hoch qualifizierte Ausbildung genossen, die Ihnen Chancen en masse eröffnet. Sie haben tolle Gestaltungsmöglichkeiten in Ihrem erlernten Beruf“, sagte Landrat Thomas Eichinger in seinem Grußwort bei der Abschlussfeier der staatlichen Berufsschule Landsberg. Denn die wirtschaftliche Lage im Landkreis seien nach wie vor hervorragend. Insgesamt nahmen 160 Schülerinnen und Schüler in neun Ausbildungsberufen ihre Abschlusszeugnisse entgegen.

Kreishandwerksmeister Markus Wasserle freute sich besonders über die Einladung zur vom Schüler Sebastian Vogler perfekt moderierten und von der „Night Train Big Band“ (Leiter Erwin Gallhofer) musikalisch perfekt umrahmten Feier. Der Grund waren nur vier Abschlussschüler aus handwerklichen Berufen. „Die handwerkliche Ausbildung muss den Stellenwert erhalten, den sie verdient“, betonte Wasserle deshalb auch in seinem Grußwort und versprach „daran arbeiten wir.“

Schulleiterin Marion Rüller gab in ihrer Ansprache ein paar Einblicke in den Alltag an den Beruflichen Schulen Landsberg (BSL). Es sei eine sehr große Schule mit derzeit großen Umbaumaßnahmen. Am Beispiel Parkplatznot auch wegen der baulichen Maßnahmen und einer deswegen eingerichteten Mitfahr-App zeigte sie auf, wie an der Schule gelernt werden könne, Probleme zu erkennen und Lösungen zu entwickeln. Es gelte, Ideen aufzunehmen und umzusetzen. So gebe es beim Thema Umwelt und Soziales den Grünen Kreis, einen Kleiderkreisel, das Projekt Klimaschule, eine Antirassismus-Wertegruppe, die überregionale Aktion Schule ohne Rassismus. „Wir haben viele engagierte Schüler“, lobte Rüller, „die dabei etwas lernen, was über Schulisches hinausgeht.“

Über den Kern der BSL sagte die Schulleiterin, sie vermittle Dinge, die die Praxis ergänzen sollen, „auch wenn sie zuweilen anders gelehrt werden als sie im Ausbildungsbetrieb ablaufen“. Rüllers Dank ging an Unterstützer und Sponsoren und an das „gesamte schulische Konstrukt“, von Lehrern und Mitarbeitern bis zu SMV und Elternbeirat. Beim vorsichtigen Blick in die Zukunft brachte sie die Einrichtung einer „Berufsfachschule für Kinderpflege“ ins Gespräch.

Staatspreise und Bestenpreise für 30 Schülerinnen und Schüler

Insgesamt konnten 160 Schülerinnen und Schüler in neun Ausbildungsberufen ihre Abschlusszeugnisse entgegennehmen. 24 davon können einen Notenschnitt von 1,5 und besser vorweisen. 30 der Schülerinnen und Schüler wurden mit Staatspreis oder Bestenpreis ausgezeichnet. Es sind: Oliver Kratzer, Kristine Stotz, Luca Eichstädt (Kaufleute Büro, Bank. Einzelhandel),; Quirin Grasshoff, Corvin Kratzer, Vanessa Düngen, Leon Hotter (Fachkräfte Lager, Lagerlogistik); Nikolaus Müller (Maurer),; Daniel Friedl, Simon Reger, Luis Schappele, Fabian Swoboda (Elektroniker Geräte und Systeme); Niklas Kaipf, Diana Jostmeier, Anna Klecker, Nico Plevnik, Fabian Terkel (Kfz-Mechatroniker Abi & Auto); Tobias Schneider, Martthias Appelt, Lukas Busch (Kfz-Mechatroniker Pkw); Matthias Pfeiffer, Alexander Gold, Sebastian Posch, Roman Hecht, Maximilian Schäfer, Sebastian Kiemer (Kfz-Mechatroniker Nfz); Dominikus Brennauer, Michael Rzepka, Ludwig Kammerloher (Mechatroniker); Sebastian Jungbauer (Industriemechaniker).

Die vier Abschlussschüler der handwerklichen Berufe sind die beiden Maurer Nikolaus Müller und Josef Stevens sowie Jonas Wagner (Fliesenleger) und Korbinian Bauer (Kaufmann für Bürokommunikation).