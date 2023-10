Landsberg

Viele Ehrengäste feiern im Moritz die Wiedereröffnung

Wiedereröffnung 'Moritz' mit Ehrengästen an der Waitzinger Wiese.

Event, Kabarett und eine mediterrane Küche: Claus Moritz hat in seinem Club ein neues Konzept. Das kommt am Eröffnungstag gut an.

Nur noch zweimal im Monat wird es ein Tanzevent im Moritz geben. Doch Inhaber Claus Moritz ist sich sicher, dass das neue Konzept mit einer mediteranen Küche, privaten Feiern und kleinen Kabaretts gut ankommen wird. "Wir haben schon viele Anfragen." Bei der Eröffnung kamen viele Ehrengäste, langjährige Freunde, die sich gerne im Club umschauten. Stefan Egger (links) und Claus Moritz. Foto: Christian Rudnik „Nach der Pandemie hat sich alles verändert, so auch das Weggeh-Verhalten“, sagt Moritz. Man gehe nicht mehr so lange weg. Deshalb baute er die frühere Diskothek um. Er setzt auf einen Neustart und wird auch weiterhin von Mittwoch bis Samstag geöffnet haben. Das Moritz in Landsberg hat wieder auf. Foto: Christian Rudnik Dabei vermietet er den früheren Tanzraum auch für Events von Firmen, Hochzeiten, privaten Feiern und vielem mehr. Zentrum wird der neue Eventraum ohne Bar sein. 110 Stühle haben hier Platz und als Mieter könne man entscheiden, ob man eine Bühne braucht oder nicht. Auch das DJ-Pult ist nun auf Rädern und kann jederzeit verschoben werden. Unter den Gästen war auch DJ Stefan Egger vom PM in Untermeitingen und dem Sommerkeller. Im vorderen Bereich steht der Bar-Betrieb im Vordergrund. Es gibt eine große Weinauswahl und jede Menge Cocktails. Es gibt mehr Auswahl beim Essen Dazu kommt eine Bar-Menükarte, die vier bis fünf saisonale Tagesgerichte anbietet. Hier hat man die Auswahl zwischen regionalen Gerichten, aber auch Kaviar und spanischen Schinken wird es geben. Wichtig ist es, dass man sich bei uns wohlfühlt, so Moritz. Lesen Sie dazu auch Bildergalerie Plus Das Moritz öffnet wieder nach dem Umbau

