Landsberg

vor 38 Min.

Viele konstruktive Vorschläge für eine attraktive Landsberger Altstadt

Infostand Bürgerbefragung Altstadt Am Infostand zur Bürgerbefragung in Sachen Neugestaltung der Landsberger Altstadt nahm sich Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl Zeit für die Anliegen der Landsberger.

Plus Die Online-Bürgerbefragung zur Neugestaltung der Landsberger Altstadt läuft noch bis 19. Juli. Zusätzlich nimmt Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl am Hauptplatz Anregungen und Kritik entgegen.

Von Frauke Vangierdegom

Viele Anmerkungen aus der Bevölkerung, die am Samstagvormittag auf Postkarten an die Rückwand des Infostandes zur Zukunft der Landsberger Altstadt gepinnt wurden, werden schon seit geraumer Zeit in der Öffentlichkeit diskutiert. Wie es mit der Gastronomie im Inselbad weitergehen soll zum Beispiel, oder wo der Erweiterungsbau an der Schlossbergschule letztlich errichtet werden soll. In beiden Fällen gehen die Meinungen in der Bevölkerung zum Teil weit auseinander und werden auch am Infostand angesprochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen