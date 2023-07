Landsberg

Viele lobende Worte für den Abschlussjahrgang an der JWR

Plus Die Landsberger Johann-Winklhofer-Realschule verabschiedet 159 Absolventinnen und Absolventen. Wie im Jahr davor gab es zweimal eine glatte Eins.

Von Hertha Grabmaier

Das Lehrerkollegium fand fast ausschließlich lobende Worte bei der Zeugnisübergabe im Sportzentrum für ihre Schützlinge, die sie durch Pandemie, Pubertät bis hin zum erfolgreichen Abschluss begleiten durften. Toleranz, Hilfsbereitschaft und Engagement habe die 159 Absolventinnen und Absolventen ausgezeichnet, die nun mit ihrem Zeugnis der Mittleren Reife die Johann-Winkelhofer-Realschule (JWR) verlassen. „Ihr habt es geschafft, ihr könnt stolz auf euch sein und seid alle so wunderschön in euren coolen Outfits“, so die zweite Konrektorin Ruth Riedle, die sich auch über die hervorragende Kommunikation zwischen Eltern und Schule freute.

„Einige von euch haben heute noch andere Verpflichtungen, Herzog Ernst sitzt unter uns“, verwies Riedle auf das gleichzeitig stattfindende Ruethenfest. Landrat Thomas Eichinger habe soeben eine Videobotschaft geschickt, doch darauf müsse wegen einer nicht vorhandenen Leinwand verzichtet werden, so die erste Konrektorin Katalin Lutzenberger nach ihrer bewegenden Rede, in der sie die großen Veränderungen während der gemeinsamen Zeit ansprach, das böse Virus ein anderes Lernen einforderte und der unfassbare Krieg in der Ukraine alle beschäftigte. „Bewahrt euch euren offenen Blick für die Gesellschaft und vergesst euch selbst nicht dabei, die Türen eurer Schule stehen immer offen für euch“, so die stellvertretende Schulleiterin.

