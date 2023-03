Viele Themen, aber wenige Besucher bei der Bürgerversammlung

Plus Im Landsberger Sportzentrum werden zahlreiche Anträge behandelt. Etwas hitzig wird es, als eine Änderung der Schulsprengel gefordert wird.

Zu der ersten Bürgerversammlung der Stadt Landsberg nach längerer Corona-Pause hatte es im Mai 2022 zahlreiche Menschen in den Vortragsaal des Sportzentrums gezogen. Die Zukunft des Inselbads sorgte damals für lebhafte Diskussionen. Ein solch bestimmendes Thema gab es bei der diesjährigen Versammlung nicht, und dementsprechend blieben zahlreiche Stühle leer. Nach einem Vortrag von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) wurden mehrere Anträge behandelt. Als Dr. Rainer Gottwald eine Änderung der Schulsprengel forderte, wurde etwas hitziger debattiert.

Neben Vertretern der Verwaltung waren rund 50 Personen ins Sportzentrum gekommen, darunter Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne), Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder ( SPD) sowie fünf weitere Mitglieder des Stadtrats. Doris Baumgartl lieferte unter anderem einen aktuellen Stand zu den Großprojekten, und auch die Klimaaktivitäten der Stadt spielten eine Rolle. Forstamtsleiter Michael Siller hielt einen Vortrag zur Bedeutung des städtischen Waldes, der maßgeblich zur CO₂-Minderung und Kühlungswirkung beitrage.

Viele Verkehrsthemen bei der Bürgerversammlung in Landsberg

Nach gut einer Stunde war dann Zeit für die Anträge der Bürgerinnen und Bürger, von denen einige schon im Vorfeld bei der Verwaltung eingegangen waren. In einem wurde bemängelt, dass keine Anrufsammeltaxis (AST) zwischen Landsberg und Kaufering verkehrten. Baumgartl verwies darauf, dass der Landkreis Aufgabenträger für den ÖPNV sei. Das AST-Angebot ist ihren Angaben zufolge eine Ergänzung, durch die keine Konkurrenzsituation entstehen soll. Von Landsberg könnten die Menschen mit der Buslinie 30 nach Kaufering gelangen. Als weitere Verbindung gebe es den Schienenverkehr. Ein Besucher kritisierte, dass Züge am Haltepunkt Schule des Öfteren nicht hielten. Generell war der Verkehr eines der bestimmenden Themen. Ein 89-Jähriger wünschte sich eine Bushaltestelle im Bereich der Einmündung des Mühlwegs in die Breslauer Straße, wodurch eine Lücke geschlossen werden könnte. Baumgartl zufolge ist eine solche Haltestelle in Planung.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) informierte unter anderem über die laufenden und anstehenden Großprojekte der Stadt. Foto: Christian Rudnik

Ein Mann sah die geplante Ermöglichung von Photovoltaikanlagen in der Altstadt kritisch. Deren Charakter müsse erhalten werden, und dabei spiele die Dachlandschaft eine wichtige Rolle. Die bessere Lösung wären Bürgerkraftwerke, also gemeinschaftlich betriebene PV-Anlagen an anderer Stelle, auch wenn eine Umsetzung aufgrund bürokratischer Festlegungen mit Hindernissen verbunden sei. Auch in den Augen der Oberbürgermeisterin würden PV-Anlagen "auf der grünen Wiese" Sinn machen. Die Altstadtsatzung werde sich ändern, gerade aufgrund der topografischen Lage in Landsberg aber mit klaren Regelungen und gestalterischen Vorgaben.

Rainer Gottwald trug sein Anliegen vor, die Schulsprengel in Landsberg zu ändern. Einen entsprechenden Antrag hatte er im Vorfeld auch an unserer Redaktion verschickt. Kinder, die in der Schwaighofsiedlung oder im Papierbach-Viertel wohnten, müssten aktuell den Berg hinauf zur Grundschule am Spitalplatz, die ohnehin überlastet sei. Das ist in Gottwalds Augen nicht im Sinne der Verkehrssicherheit, und es würden oft Elterntaxis bemüht. Jene Buben und Mädchen, die ab dem Schuljahr 2023/2024 die 1. Klasse besuchen, sollten lieber in die Platanenschule.

Lesen Sie dazu auch

Stadtrat wird sich nicht mit einer Änderung der Schulsprengel beschäftigen

Grundsätzlich bestimme die Regierung die Schulsprengel, sagte die Oberbürgermeisterin. Allerdings habe die Stadt die Möglichkeit, Änderungen zu beantragen. Das Gebiet Papierbach sei eigentlich der Katharinenschule zugeordnet, momentan gingen die Kinder aber befristet in die Platanenschule. Auch Heike Heck, Rektorin an der Grundschule am Spitalplatz, schaltete sich ein. Die Schülerinnen und Schüler aus der Schwaighofsiedlung seien demnach nicht auf dem Hauptverkehrsweg unterwegs, und von einer Überlastung könne nicht die Rede sein. Sie habe sogar noch ein Klassenzimmer frei, so Heck, die sich direkt an Gottwald richtete: "Wenn Sie einen Antrag stellen, stelle ich einen Gegenantrag." Der beharrte darauf, das Thema in den Stadtrat zu bringen, letztlich wurde darüber abgestimmt. Nur Gottwald selbst stimmte dafür.

Eine weitere Wortmeldung drehte sich um die Kindertagesstätte am Wiesenring. Ein Vater – zwei Töchter besuchen die Einrichtung – sagte, dass dort eine tolle Kita aufgebaut worden sei, seitdem die Stadt im Mai 2022 die Trägerschaft von den Johannitern übernommen habe. "Man sollte alles dafür tun, diese weiter in städtischer Obhut zu halten." Laut Baumgartl ist die Trägerschaft der Stadt um ein Jahr verlängert worden, in Zukunft könnte diese aber zurückgehen. Sie riet dem Vater, an den Austauschtreffen dazu teilzunehmen.

Ein Müllproblem am Altöttinger Weiher?

Bezugnehmend auf den Vortrag von Forstamtsleiter Siller kritisierte ein Besucher, dass vor drei Jahren im Englischen Garten "38 über 250 Jahre alte Bäume" unnötigerweise gefällt worden seien. Generell solle man sich Gedanken über die innerstädtischen Grünanlagen machen – so gebe es beispielsweise am Altöttinger Weiher ein Müllproblem.

Zum Schluss gab es von einer Frau, die erst seit August in Landsberg lebt, Lob für die Stadt. Bei Behördengängen habe sie festgestellt, dass die Beschäftigten schnell arbeiteten und immer freundlich seien. Zudem habe ihr imponiert, wie rasch der Müll nach den Faschingsfeierlichkeiten am Lumpigen Donnerstag weggeräumt wurde.