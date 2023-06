Vier Schläge und große Vorfreude auf die Landsberger Wiesn

Die Bierprobe bietet einen Vorgeschmack auf das Volksfest in Landsberg. Ein neues Riesenrad ist eine der Attraktionen.

Für die Oberbürgermeisterin ist die traditionelle Bierprobe die Generalprobe fürs Anzapfen am Freitag, für Stadträtinnen, Stadträte und die Mitarbeitenden der Verwaltung ein Vorgeschmack auf die Landsberger Wiesn. Vier Schläge benötigte Doris Baumgartl, danach galt es, das 30 Liter Fass zu leeren und ein bisschen Werbung für das an zwei Wochenenden stattfindende Volksfest zu machen.

Die Landsberger Wiesn findet vom 16. bis 18. Juni und vom 22. bis 25. Juni statt. In diesem Jahr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher wieder auf mehrere Fahrgeschäfte und ein Festzelt freuen. Ein Höhepunkt ist das Riesenrad. Das musikalische Angebot reicht von Blasmusik über Schlager bis zu Party-Sound. Es gibt einen Nachmittag für Senioren und einen für Familien. Start ist am Freitag, 16. Juni, ab 17.30 Uhr mit der Eröffnung auf dem Georg-Hellmair-Platz. Von dort führt ab 18.30 Uhr ein Festzug ins Festzelt auf der Waitzinger Wiese und um 19 Uhr heißt es "O'zapft is!" nach dem Bieranstich durch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl.

Bei der Bierprobe auf der Terrasse des "Waitzingers" waren es die Landsberger Wirthausmusikanten, die nach dem erfolgreichen Anzapfen "Ein Prosit der Gemütlichkeit" spielten, am Freitagabend wird die Band Manyana für musikalische Unterhaltung im Festzelt von Festwirt Roland Rachinger sorgen.

Bei der Bierprobe im "Waitzingers" in Landsberg waren (von links) Veranstalter Edmund Diebold, Festwirt Roland Rachinger, Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, Andreas Kießwetter (Gebietsverkaufsleiter Paulaner Brauerei) und Claus Moritz (Stadtrat/Wirt Waitzingers) dabei. Foto: Thorsten Jordan

Dann wird auch Edmund Diepold wieder dabei sein, der das Volksfest organisiert. Im Vorfeld gebe es viel zu tun, an die 90 Telefonate pro Tag habe er gezählt, sagte er unserer Redaktion am Rande der Bierprobe. Das Konzept der Landsberger Wiesn mit zwei verlängerten Wochenenden sei anfangs vor allem von den Schaustellern skeptisch gesehen worden, mittlerweile seien diese aber froh, dass sie ihren Mitarbeitenden ein paar Tage freigeben könnten. Dennoch sei es aktuell nicht einfach, Fahrgeschäfte auf die Volksfeste zu lotsen. Viele ältere Kollegen hätten während der Corona-Pandemie aufgehört. Diepold selbst investierte in dieser schwierigen Zeit. "Ich habe nie den Glauben verloren", sagt er.

Im vergangenen Jahr hätte Edmund Diepold gerne noch ein Riesenrad nach Landsberg geholt. Heuer ist ihm das gelungen. Dabei steht in Landsberg bereits ein beinahe nagelneues Exemplar, Baujahr 2022, des Schaustellerbetriebs Robert Scheidacher. Seine Premiere habe es beim Christkindlmarkt in Landshut gefeiert. Das Riesenrad bietet Platz für 156 Personen, die in 26 rundum verglasten Panoramagondeln einen einmaligen Blick auf das Festgelände und die Umgebung werfen können.

