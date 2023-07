Landsberg

06:03 Uhr

Viessmann stellt in Landsberg jetzt Großwärmepumpen her

Plus Die Firma Viessmann hat in Landsberg jetzt ein drittes Standbein. Das Unternehmen bekennt sich nach der Übernahme durch einen US-Konzern klar zum Standort.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Die Reform des Heizgesetzes ist momentan in aller Munde. Und damit auch die Wärmepumpe, die als umweltfreundliche Alternative zur konventionellen Heizung gilt. Seit Kurzem stellt die Firma Viessmann im Gewerbegebiet Frauenwald eben solche Geräte her. Laut Gerald Schock, Geschäftsführer Kraft-Wärme-Kopplung, wurde die Wärmepumpen-Produktionslinie in "Rekordzeit" aufgebaut - als nunmehr drittes Standbein in Landsberg, wo dieses Jahr zudem ein Jubiläum ansteht.

Seinen Hauptsitz hat Viessmann - das Unternehmen wurde im Jahr 1917 gegründet - im nordhessischen Allendorf. In Landsberg sind an den beiden Standorten an der Emmy-Noether-Straße und der Celsiusstraße rund 200 Personen beschäftigt. Die finale Entscheidung, dass in der Produktionshalle künftig auch eine Großwärmepumpe gefertigt wird, sei im März gefallen, berichtet Schock. Drei Monate später ist die neu geschaffene Linie in Betrieb, in der Fertigung wird geschraubt und gelötet. "Einzelne Komponenten werden zugekauft und die Großwärmepumpen hier montiert", so Schock.

