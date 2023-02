Vögel beobachten auf der Naturerbefläche bei Landsberg

Südlich von Landsberg befindet sich die Naturerbefläche Andernachhof. Dort könnten seltene Vogelarten leben.

Auf der DBU-Naturerbefläche Andernachhof piept’s wohl? „Ja, hoffentlich ganz laut, damit wir keinen Vogel überhören“, wünscht sich Jan Felix Rennack, zuständig für die Naturerbe-Entwicklungsplanung sowie das Monitoring im DBU Naturerbe, einer gemeinnützigen Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Er sucht über die Onlineplattform „Monitoring-Börse“ des Netzwerks Nationales Naturerbe ehrenamtlich tätige Vogelbeobachter und Vogelbeobachterinnen für die Fläche, die früher zum Standortübungsplatz südlich von Landsberg gehörte.

So vielfältig die Lebensräume auf der DBU-Naturerbefläche Andernachhof sind, so vielfältig, vermutet Rennack, sei auch das Ergebnis der Vogelzählung. „In den Gehölzen am Rand der Grünland-Terrassen finden vielleicht Grauspecht, Heidelerche und Neuntöter ein Zuhause. Am Wiesbach könnte sich der Eisvogel blicken lassen“, sagt Rennack. Pro Saison hören die Vogelbeobachter und Beobachterinnen viermal zwischen März und Juni in den frühen Morgenstunden ganz genau hin, denn die verschiedenen Vogelarten erkennen Geübte größtenteils am Gesang. Weil das Monitoring-Programm insbesondere auf die häufigen und weitverbreiteten Vogelarten abzielt, können auch Interessierte mit soliden ornithologischen Grundkenntnissen teilnehmen.

Der Bund widmet ausgewählte Flächen dem Naturschutz

Das DBU Naturerbe verantwortet als Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) den Naturschutz auf 71 überwiegend ehemaligen Militärflächen mit rund 70.000 Hektar in zehn Bundesländern. Der Bund verzichtet seit 2005 auf den Verkauf ausgewählter, wertvoller Naturflächen im Bundeseigentum und hat bislang rund 164.000 Hektar stattdessen dem Naturschutz gewidmet und an Stiftungen, Naturschutzverbände oder Bundesländer übertragen. Im DBU Naturerbe sollen offene Lebensräume mit seltenen Tier- und Pflanzenarten durch Pflege bewahrt, Wälder möglichst ohne menschlichen Eingriff ihrer natürlichen Entwicklung überlassen, artenarme Forste zu naturnahen Wäldern umgewandelt und Feuchtgebiete sowie Gewässer ökologisch aufgewertet oder erhalten werden. Weitere Informationen zur Monitoring-Börse unter www.naturschutzflaechen.de/nne-monitoring-boerse. (AZ)

