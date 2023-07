Volkshochschule Landsberg: Die Leiterin verabschiedet sich

Silvia Frey-Wegele führte die Einrichtung der Stadt fast 20 Jahre. Die Integration lag ihr besonders am Herzen.

Fast 20 Jahre hat Silvia Frey-Wegele die Geschicke der Volkshochschule Landsberg geleitet. Jetzt wurde sie in den Ruhestand verabschiedet. Das teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.

Für Silvia Frey-Wegele war die Übernahme der Leitung der Volkshochschule Landsberg im August 2004 kein Sprung ins kalte Wasser. Sie kannte die Einrichtung bereits als Dozentin und war in den Jahren davor Leiterin der Volkshochschule in Utting. Schon früh setzte sie Akzente im Ausbau des Programmbereichs Digitalisierung, politischer Bildung, Sprachen und Kultur, heißt es in der Pressemeldung. Besonders am Herzen habe ihr die Förderung junger Erwachsener sowie der Integrationsgedanke gelegen, wodurch die Integrationskurse zu einem bedeutenden Aufgabengebiet wurden.

Zusammenschluss mit benachbarten Volkshochschulen

Silvia Frey-Wegele führte das Studium Generale ein, organisierte zahlreiche Autorenwettbewerbe und initiierte mit „WiLLe – Willkommen in Landsberg am Lech“ ein Integrations-Kulturprojekt in Zusammenarbeit mit der Entwicklungspartnerschaft Allgäu-Oberland GmbH. Im Jahr 2018 erreichte sie den Zusammenschluss der Volkshochschule mit den benachbarten Einrichtungen in Dießen, Ammersee-Nordwest und Kaufering zu einem Qualitätsverbund mit herausragender Zertifizierung.

Mit über 600 Kursen pro Jahr, über 100 Dozentinnen und Dozenten, und etwa 500 Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer täglich ist die Volkshochschule laut Pressemitteilung ein beachtliches Unternehmen, das Silvia Frey-Wegele, gerade auch in der Corona-Pandemie, mit ruhiger Hand durch manch stürmische Zeit lenkte. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl: „Die vhs Landsberg ist ein Ort, an dem Menschen lernen, wachsen und sich weiterentwickeln können. Wir sind Frau Frey-Wegele sehr dankbar für ihr außerordentlich großes Engagement und ihre Leidenschaft für die Förderung der Erwachsenenbildung und wünschen ihr für den Ruhestand alles Gute.“ (AZ)

