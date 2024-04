Volkshochschulen sind Stützpunkte für Verbraucherbildung

In den drei Volkshochschulen im Landkreis Landsberg wird es künftig vermehrt Kurse zu Verbraucherbildung geben. Jetzt wurden sie offiziell eröffnet.

Bereits im September vergangenen Jahres waren die Volkshochschulen Landsberg, Kaufering und Ammersee West als Stützpunkte für Verbraucherbildung ausgezeichnet worden. Nun folgte die offizielle Eröffnung der Stützpunkte im Alten Bibliothekssaal in Landsberg. Anja Wagmann überreichte als Vertreterin des bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz ein Türschild an die Leiterinnen der Volkshochschulen im Landkreis. Sie freue sich über die drei neuen Standorte: „Das Netzwerk wird ausgebaut, um Menschen vor Ort zu erreichen – gerade im ländlichen Raum.“

Als Stützpunkt für Verbraucherbildung sind die Volkshochschulen im Landkreis verpflichtet, ein jährliches Mindestangebot an Kursen zu bestimmten Verbraucherbildungsthemen wie Finanzen, digitale Teilhabe und Nachhaltigkeit zu erfüllen. Außerdem müssen die Angebote produkt- und anbieterneutral sein. Dafür erhalten die Einrichtungen zunächst für sieben Jahre eine Förderung von 10.000 Euro pro Jahr und Zugang zu einem Netzwerk zertifizierter Trainerinnen und Trainer. Seit diesem Semester laufen die Workshops, Schulungen und Informationsveranstaltungen zur Verbraucherbildung an den Volkshochschulen, die dank Förderung in der Regel kostenfrei angeboten werden.

Ein Trainernetzwerk für die Volkshochschulen im Landkreis Landsberg

Eva Licciardello, Leiterin der Volkshochschule Kaufering erklärte, dass es wichtig sei, qualifizierte und neutrale Trainer zu haben. Dies sei eine Grundvoraussetzung dafür, dass die Menschen die vermittelten Inhalte annehmen könnten. Das Trainernetzwerk erleichtere den Volkshochschulen diese Aufgabe. „Die Qualitätsprüfung wurde uns abgenommen“, so Licciardello. „Wir sind nahe an den Menschen“, sagt Heike Gerl, Leiterin der Volkshochschule Ammersee West. Die Volkshochschulen seien lokal gut vernetzt und könnten so bedarfsorientierte Angebote machen, die Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen erreichten.

Arthur Wilm, zertifizierter Verbrauchertrainer für Finanz- und Versicherungsthemen, erklärte den Unterschied zwischen Verbraucherschutz und Verbraucherbildung so: „Verbraucherschutz ist der Bodyguard, der um den Verbraucher herum aufräumt, Verbraucherbildung ist der Selbstverteidigungskurs.“ Sein Ziel sei es, Laien genug Wissen zu vermitteln, dass sie in Beratungsgesprächen auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Er freue sich in der Lehrerrolle Themen wie nachhaltige Geldanlagen und Rentenlücke erklären zu können. „Die Schulen lassen viel liegen.“, so der Finanzexperte: In diese Lücke können wir reingehen.“

