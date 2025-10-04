Vollsperrung und 85.000 Euro Schaden nach Unfall auf der A96 bei Landsberg

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der A96 zwischen Landsberg West und Landsberg Nord ein Unfall in Fahrtrichtung München mit zwei Fahrzeugen, der eine Vollsperrung von 45 Minuten zur Folge hatte, wie die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck mitteilt.

Fahrzeuge schleudern auf der A96 bei Landsberg in die Leitplanke

Beide Fahrzeuge fuhren an der Anschlussstelle Landsberg-West auf die A96 auf und wechselten auf die Hauptfahrbahn, wo es schließlich zur seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Infolgedessen schleuderten beide Fahrzeuge unter anderem in die Mittelleitplanke und kamen anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste für Aufräumarbeiten gesperrt werden.

Durch die Feuerwehr wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Landsberg-West abgeleitet. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden beträgt rund 85.000 Euro. (AZ)