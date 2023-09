Vom Kino an den Lech: Die Eberhofer-Stars drehen in Landsberg

Die Schauspieler Sebastian Bezzel und Simon Schwarz touren am Lech entlang. Was ihnen als "Grenzgänger" wichtig ist.

Gerade lief der neueste Teil der Eberhofer-Krimis auf den Kinoleinwänden. Für die neue Staffel ihres Formats „Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger“ stehen die beiden Hauptdarsteller Sebastian Bezzel und Simon Schwarz bereits jetzt wieder vor der Kamera. Einer der Drehorte ihrer neuen Odyssee durch Bayern ist Landsberg.

Die Schauspieler, die neben dem Lech auch großes Gefallen an der Altstadt Landsbergs finden, erklären ihre Motivation dahinter, den Fokus der Staffel auf verschiedene deutsche Flüsse zu setzen. Nachhaltigkeit lag ihnen schon immer am Herzen, aber die Dringlichkeit von Gewässerschutz sei akuter als je zuvor. Sie kritisieren die Passivität von Menschen, insbesondere Politikern und fordern aktives Handeln bei davonlaufender Zeit. Ihre Sendung sehen sie dabei als Schritt, Aufklärung zu betreiben und die fortwährenden Probleme ins Gedächtnis zu rufen. Simon Schwarz: „Wir kommen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern auf die angenehm lustige Art und Weise.“ Dass es genau diese Art ist, die ihnen Erfolg bei der Zuschauerschaft bringt, zeige sich an den Zahlen. Die Sendung habe mittlerweile einen Marktanteil von zwölf Prozent.

Die „Grenzgänger“ Sebastian Bezzel und Simon Schwarz (links) waren am Freitag zu Dreharbeiten in Landsberg. Foto: Thorsten Jordan

Für die Dreharbeiten sind Sebastian Bezzel und Simon Schwarz in einem Wohnmobil unterwegs. Der kleine Raum, der ein vertrautes Miteinander voraussetzt, zeige jedoch auch, dass es nach jahrelanger Zusammenarbeit immer noch Dinge gibt, die beide nicht voneinander wissen. Schwarz lacht und erzählt vom vorherrschenden Schwefelgeruch im Wohnmobil: „Ich bin selbst mehrfach in der Nacht kurz hinausgegangen, um frische Luft zu schnappen, aber dass Sebastian so schlecht von dem Geruch wird, war mir auch neu.‘“

Die Eberhofer-Schauspieler sind in Landsberg unterwegs

Die Route für die sechs neuen Folgen führt die beiden Schauspieler noch an einigen Flüssen entlang. Geplant sind Isar, Lech, Inn, Donau, Main und Altmühl. Worauf sich Bezzel dabei am meisten freut, sind die Menschen mit all ihren Geschichten, die sie kennenlernen werden. Dabei genießen sie primär das Gefühl, beim Dreh einfach sie selbst sein zu können, ohne in eine Rolle schlüpfen zu müssen: „Wir können einfach eine gute Zeit zusammen verbringen. Es sind wir als Privatpersonen und wir kommen herum.“

Die Dreharbeiten in Landsberg führen sie unter anderem in ein Café am Peter-Dörfler-Weg und in die Wohnung von Doro Heckelsmüller in der Ludwigstraße. Die Landsbergerin engagiert sich in der Gemeinwohl-Ökonomie Regionalgruppe Landsberg und setzt sich unter anderem dafür ein, das mehr Leitungswasser getrunken wird. Die Dreharbeiten – auch im Herkomerpark – ziehen sich noch bis in den frühen Abend. Und Sebastian Bezzel kommt in Landsberg ganz ohne Leberkässemmel aus. Zu sehen gibt es die sechs neuen Folgen voraussichtlich ab Juni 2024.

Lesen Sie dazu auch