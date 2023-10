Landsberg

12:30 Uhr

"Der Kontrabass": Vom Leben mit und Leiden an einem sperrigen Instrument

Plus Das Hofspielhaus München präsentiert mit „Der Kontrabass“ eine einfühlsame und unterhaltsame Inszenierung. Michael A. Grimm beeindruckt durch Präsenz und Persönlichkeit.

Von Bärbel Knill Artikel anhören Shape

Solo für einen Kontrabass: Das hört man bei Konzerten sehr selten. Gar nicht so selten ist das jedoch auf der Theaterbühne. „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind war in den 1980er-Jahren einmal das meistgespielte Stück im deutschen Sprachraum. Im Landsberger Stadttheater war eine gleichermaßen einfühlsame wie höchst unterhaltsame Inszenierung des Ein-Personen-Dramas zu sehen. Es spielte vor ausverkauftem Haus mit beeindruckender Bühnenpräsenz und Persönlichkeit Michael A. Grimm unter der Regie von Georg Büttel vom Hofspielhaus München.

„Der Kontrabass“ ist an sich schon eine Art Kabarettstück für einen Mann und ein sperriges Instrument. Gepaart mit der Persönlichkeit von Michael A. Grimm wurde es zum Hochgenuss. Schon Marcel Reich-Ranicki sagte 1985 in der FAZ, an Süskinds Stück zeige sich dessen „Humor, sein nahezu diebisches Vergnügen an der Sprache und seine keineswegs larmoyante und an Tschechow erinnernde Schwäche für die Benachteiligten und Zukurzgekommenen“.

