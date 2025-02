Von der Krim zu Rational nach Bayern

2019 kam Serhii von der Krim nach Deutschland – heute ist er der beste Auszubildende im Berufsbild Fachkraft für Metalltechnik in ganz Oberbayern und Bayern. Sein Weg begann 2022 mit einem Schnupperpraktikum bei Rational, das in eine Ausbildung zur Fachkraft für Metalltechnik überging. Diese schloss er 2024 mit dem landesweit besten Ergebnis ab. Nun setzt er seine Karriere mit einer Weiterbildung zum Industriemechaniker fort.

Bei Rational schätzt Serhii besonders die offene Kommunikation mit den Ausbildern und die Möglichkeit, eigene Projekte zu realisieren. Er entwarf Zeichnungen, setzte kreative Ideen um und arbeitete gezielt an Maschinen, die ihn faszinierten. Jeder Azubi erhält die „Freiheit zum Lernen“, sagt er.

Besondere Highlights waren der Besuch der Gastro Messe in Salzburg sowie die Hauptversammlung von Rational, wo er das Unternehmen im direkten Austausch mit Kunden und Investoren erleben konnte. Auch über die klassische Ausbildung hinaus sammelte Serhii spannende Einblicke und berichtete als Ukrainer über seine berufliche Ausbildung in Deutschland. So nahm er selbst in Berlin an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Erfolgreiche Ausbildung mit Ukrainern“ teil.

Für die Zukunft hat er klare Ziele: eine Weiterbildung zum Techniker und eine langfristige Karriere bei Rational.

