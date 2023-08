Von der Stadtwiesn bis zur Bavarian Safari: Wochenend-Tipps in Landsberg

Die Wochenenden sind voll bepackt mit Events. Am 9. und 10. September wird es bayerisch in der Altstadt und die Stadtjugendkapelle feiert Jubiläum.

Es ist viel geboten in Landsberg Innenstadt in den kommenden Wochenenden. Zum Wiesn-Warm-up gibt es auch wieder die Landsberger Stadtwiesn. Am Samstag, 9. September, freuen sich die Landsberger Gastronomen über Besucherinnen und Besucher in Dirndl & Lederhose. Neun Gastronomen der Landsberger Innenstadt haben sich zusammengeschlossen und bieten bayerische Schmankerl, Musik und stimmungsvoll dekorierte Räumlichkeiten. Und dabei darf dabei auch ein zünftiges Wiesnbier nicht fehlen. Mit von der Partie sind der Fischerwirt, das Hellmairs, der Hexenturm, der Gasthof Mohren, Café Bar Zim-mer, die Sonderbar, Segafredo, das Wirtshaus am Spital platz und Seeliger Biere. Natürlich kann jeder Wirt an diesem Wochenende mitmachen und seine Schankräume festlich schmücken, so die Stadt Landsberg.

An diesem Samstag findet auch im Festzelt der VR-Bank Landsberg-Ammersee ab 14 Uhr das Jubiläumskonzert der Stadtjugendkapelle Landsberg statt. Um 11 Uhr ist Weißwurstfrühstück, um 11.30 Uhr spielt die Stadtkapelle und um 18.30 Uhr ist Wiesn Warmup mit der Partyband Get That.

23 Bilder Oide Wiesn 2022 in Landsberg: Bier, Ochs und landwirtschaftliche Geräte Foto: Lenard Kürtok

Am Sonntag, 10. September, heißt es dann wieder „O'zapft is“ bei der Oiden Wiesn mit ihrem Landwirtschaftsfest. Dieses Jahr findet das Brauchtumsfest bereits zum fünften Mal statt, veranstaltet von der VR-Bank Landsberg-Ammersee in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Bauernverband (BBV) und den Landfrauen. Los geht es wieder am Sonntag mit einem Dankgottesdienst ab 10 Uhr in der Landsberger Stadtpfarrkirche. Im großen Festzelt am Hellmairplatz folgt um 11.15 Uhr der Bieranstich und auch ansonsten sind laut einer Pressemitteilung viele Höhepunkte geboten. Es gibt Ochs am Spieß und historische sowie moderne Landmaschinen zu bestaunen, außerdem sind Direktvermarkter aus der Region vertreten. Beim jährlichen Bürgermeisterwettmelken haben die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker die Chance, sich bis zu 300 Liter Bier für das nächste Dorffest zu „ermelken“.

Wochenende in Landsberg: Für Kinder gibt es Hüpfburg und Kinderschminken

Umrahmt wird der Tag laut der Mitteilung der VR-Bank von traditionellen Trachtengruppen, Goaßlschnalzern und Blaskapellen, die für Unterhaltung sorgen. Und auch die kleinen Gäste sollen nicht zu kurz kommen: Neben einer Hüpfburg und Kinderschminken warten auf sie noch weitere Attraktionen.

Und auch im Frauenwald ist an diesem Wochenende kulturell einiges geboten: Zwölf lokale, regionale und internationale Graffiti & Streetart Künstler aus Augsburg, Kaufbeuren, Landsberg und La Rochelle treffen im Gewerbegebiet vom Frauenwald in Landsberg zusammen. Für Jung und Alt die Möglichkeit, urbane Kunst über ein Wochenende in der Entstehung zu erleben. Ob runde Styles oder bunte Tiere – das Thema der Graffiti-Jam steht unter dem Motto der Bavarian Safari. Gemeinsam gestalten die Künstler die Gewerbehalle an der Kelvinstraße 1 am 9. und 10. September von 10 bis 20 Uhr und von oben bis unten. Außerdem sorgt eine Open-Stage für die musikalische Begleitung und steht allen Musikern offen. Die Veranstaltung wird von Erwa.One in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro von Landsberg und den Vereinen „die Bunten“ aus Augsburg sowie der „Künstlergilde Landsberg-Ammersee-Lech gestaltet. (AZ)

