Landsberg

vor 49 Min.

Von Kopf bis Fuß auf Mode eingestellt – Jubiläum bei Benesch in Landsberg

Plus Das Luxus-Modegeschäft Benesch feiert sein 45-jähriges Bestehen. Inhaberin sowie Gründerin Rosemarie Benesch erzählt die Erfolgsgeschichte.

Von Sandy Kesner

Sie hat die Antwort auf die wohl meistgestellte Frage im Leben: Was ziehe ich an? In Sachen Mode gehört Rosemarie Benesch zu den absoluten Vorreiterinnen. Mit ihrem unbestechlichen Blick für guten Geschmack zieht sie in ihrem Multibrandstore „Benesch“ Kunden und Kundinnen von Kopf bis Fuß an. In jeder Saison, zweimal im Jahr, seit nun 45 Jahren. Mit Champagner, Fingerfood und exklusiven Rabatten wurde dies natürlich ausgiebig gefeiert.

