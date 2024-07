Von Marktoberdorf bis Seeg war der Titel einer „Vielseitigkeitsprüfung“ des ADFC Landsberg, der sich 11 Radler bei gutem Wetter aber leider bescheidener Fernsicht auf die Alpen kürzlich stellten. Nach dem Start am Modeon in Marktoberdorf ging es zunächst über die guten Radwege der „Dampfloktrasse“ nach Süden bis Osterried. Bis Sulzschneid war der Wegbelag noch über wiegend fest, danach folgten Kies, Wiese und sogar ein kleiner Bachlauf, an dem die Radler ihren Gleichgewichtssinn prüfen konnten. Letztlich haben alle Teilnehmer die Walddurchquerung bis zum Lobach mit Bravour gemeistert, sodass der weitere Weg über Seeg und vorbei an malerischen Weihern bis Rückholz kein Problem mehr darstellte. Nach der Mittagspause war die vorherrschende Fahrtrichtung „Norden“ bis zum „Downhill“ Richtung Wertachbrücke nach Görisried. Hier wurden Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h erreicht. Gemächlicher ging es dann weiter über Unterthingau zum Elbsee, wo 10 km vor Tourende noch eine finale Kaffeepause in der Sonne eingelegt wurde. Eine wirklich schöne Tour, die der ADFC bestimmt nicht zum letzten Mal gefahren ist.

