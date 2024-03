Landsberg

Von Saragossa nach Landsberg: Spanische Bäckerin backt sich durch Europa

Plus Die Spanierin María Rébola arbeitet aktuell bei der Bäckerei Manhart in Landsberg. Sie hat schon in vier Ländern gebacken und weitere sollen folgen.

Von Christina Böltl

Mit nur 21 Jahren hat María Rébola schon in vier Ländern gearbeitet. Sie sei in Spanien Bäckerin der siebten Generation und habe schon immer in der Backstube mitgeholfen, erzählt die junge Bäckerin bei einem Treffen mit unserer Redaktion. Ihre Familie habe sie ermutigt zu schauen, ob ihr die Arbeit auch außerhalb der heimatlichen Bäckerei Spaß macht. Weil sie in Saragossa die deutsche Schule besuchte, ging sie mit 15 in eine Bäckerei nach Berlin. „Da habe ich gesehen, dass ich die Bäckerei liebe“, sagt María Rébola.

Nach einer zweijährigen Ausbildung in Spanien arbeitete sie schon bald wieder im Ausland: ein Jahr in Italien, ein paar Monate in Portugal. Seit September 2023 arbeitet die Spanierin bei der Bäckerei Manhart in Landsberg. Möglich macht das der „Richemont Club“, eine internationale Organisation, in der sich Bäckereien in 13 Landesclubs organisieren. Wichtiger Teil des Clubs ist Fort- und Weiterbildung junger Bäcker, auch in internationalen Austauschprogrammen. So konnte Rébola schon von Weltbäckern und Clubpräsidenten lernen. Ihre Erfahrungen dokumentiert sie unter dem Namen @maria.rebola auf Instagram.

