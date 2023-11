Landsberg

Vor 100 Jahren: Als die Stadt Landsberg selbst Geld druckte

Plus Während der Inflation 1923 kam die Reichsbank mit dem Gelddrucken nicht mehr hinterher. Rainer Thurner aus Penzing sammelt Notgeld, das in Landsberg produziert wurde.

Am Montag vor 100 Jahren hat die große Inflation von 1923 im Deutschen Reich ihren Höhepunkt erreicht: Der Wert eines Dollars entsprach damals 4,2 Billionen Mark. In den zehn Jahren zuvor war es in Deutschland als Folge des Ersten Weltkriegs zu einem beispiellosen Wertverlust des Geldes gekommen. 10.000 Mark von 1913 bedeuteten Anfang 1923 nur noch eine Kaufkraft von fünf Mark, im November war eine solche Ersparnis dann nicht mal mehr einen Pfennig wert. Ein riesiges logistisches Problem war in dieser Zeit die Bereitstellung, sprich der Druck von Banknoten. Im August 1923 musste die Reichsbank täglich Geldscheine im Wert von 100 Billionen Mark produzieren. Deshalb wurde in den größeren Städten und Märkten Notgeld gedruckt. Etliche dieser Scheine haben sich bis heute erhalten, unter anderem beim Sammler Rainer Thurner aus Penzing. Und: Nach 100 Jahren hat das später wertlose Notgeld durchaus wieder etwas an Wert gewonnen.

Der 80-jährige frühere Flugzeugtechniker sammelt schon seit Jahrzehnten Notgeld aus den frühen 1920er-Jahren. In Landsberg etwa wurden mit dem Datum 9. August 1923 Notgeldscheine mit den Nennwerten zu 100.000 Mark, 200.000 Mark, 500.000 Mark, einer Million, fünf Millionen, zehn Millionen, 20 Millionen, fünf Milliarden, zehn Milliarden, 20 Milliarden und 50 Milliarden ausgegeben. Als die Inflation weiter galoppierte, sah man sich gezwungen, noch höhere Nennwerte auszugeben und so brachte die Stadt am 8./9. November die Notgeldscheine zu 100 Milliarden, 500 Milliarden, einer Billion und zehn Billionen Mark in den Verkehr.

