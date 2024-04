Landsberg

Vor 20 Jahren erfüllte sich sein Traum von der eigenen Lederwerkstatt

Plus Kai-Uwe Möschlers Lederwerkstatt ist eine Institution in Landsberg. Der 45-Jährige spricht über seinen „Indianer-Spleen“ und 100 Jahre altes Werkzeug aus Knochen.

Von Sarah Schöniger

„Einfach machen!“ Nach diesem Motto hat Kai-Uwe Möschler vor 20 Jahren seine erste Lederwerkstatt in Landsberg eröffnet. Neben dem Laden bediente er nachts im Foyer des Stadttheaters. Tagsüber half er noch ein paar Stunden in einem Autoladen aus. Alles mit dem Ziel, sein Hobby zum Beruf zu machen. Und wie man anlässlich des 20. Jubiläums seiner Lederwerkstatt sehen kann, mit Erfolg: Denn der Laden in der Schlossergasse zählt zu den festen Institutionen der Landsberger Innenstadt.

Schon als Zwölfjähriger bastelte Möschler gerne mit Leder. Mit einem kindlichen „Indianer-Spleen“ habe es angefangen. Den hätten ja die meisten Jungen in diesem Alter. Nur bei ihm habe diese Phase nie aufgehört, erinnert er sich. Er wusste also schon früh, wohin die Reise gehen soll. Doch eine spezielle Ausbildung in der Lederverarbeitung habe er nie gemacht. Weil er einen eigenen Laden eröffnen wollte, lernte er Einzelhandelskaufmann. „Alles andere habe ich mir autodidaktisch selber beigebracht“, erzählt der 45-Jährige.

