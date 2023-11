Landsberg

06:30 Uhr

Vor 40 Jahren begann die Erinnerungsarbeit in Landsberg

Plus 1983 forschten Schüler über ein Rüstungsprojekt und KZ-Außenlager. Ihre Arbeit stieß auf wenig Gegenliebe und ihr Lehrer wurde angefeindet.

Von Thomas Wunder

Die zehn Frauen und Männer, die sich am 9. November 1983 im Gasthaus Siebentisch in Landsberg trafen, hatten hehre Ziele. Dabei ging es ihnen nicht allein um den Erhalt der Überreste des ehemaligen KZ-Außenlagers Kaufering VII. zwischen Landsberg und Erpfting. Nein, sie wollten ein Dokumentationszentrum schaffen und die Erinnerung an die Gräueltaten der Nationalsozialisten in Landsberg und Umgebung wach halten. Zieht man 40 Jahre später Bilanz, dann sind die Ziele der "Bürgervereinigung Landsberg im 20. Jahrhundert" nahezu erfüllt worden. Dabei waren die Anfangsjahre keine leichten. Die Nachforschungen des jungen Vereins waren in Landsberg nicht erwünscht.

Die Anfänge der Bürgervereinigung liegen in dem Schulwettbewerb "Deutsche Geschichte um den Preis des Bundespräsidenten". Der Landsberger Lehrer Anton Posset betreute drei Schüler des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums, die mit dem Thema "Rüstungsprojekt Ringeltaube und KZ-Außenkommando Kaufering" daran teilnahmen. Sie erforschten die Überreste von elf Außenlagern des Konzentrationslagers Dachau, die sich vorwiegend in Landsberg und Kaufering befanden. Bei ihrer Arbeit stießen sie auch auf die noch erhaltenen Erdbunker des Lagers Kaufering VII. an der Straße zwischen Erpfting und Landsberg.

