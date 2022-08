Landsberg

Vor 60 Jahren in Landsberg: Gedenkstein erinnert an tragischen Unfall

Ein Gedenkstein erinnert an den schlimmen Verkehrsunfall, der sich am 15. August 1962 zwischen Erpfting und Landsberg ereignet hat.

Plus Mitte August 1962 sorgt eine Unfallserie im Landkreis Landsberg für große Bestürzung. Ein Verkehrsunfall zwischen Landsberg und Erpfting fordert gleich mehrere Menschenleben.

Von Thomas Wunder

Der Gedenkstein steht versteckt hinter Büschen an der Straße zwischen Erpfting und Landsberg, gleich gegenüber dem Parkplatz der Europäischen Holocaustgedenkstätte. Nur wenige Einheimische kennen ihn und wissen, an welches tragische Ereignis er erinnert. Der Stein trägt das Datum 15. August 1962 und die Namen von sechs jungen Männern, die an dieser Stelle ums Leben kamen. Während einer Unfallserie, die die Menschen im Landkreis und der Region erschütterte.

