Vor Gericht: Mann widersetzt sich bei Sound am See der Polizei

Bei einem Festival in Hurlach kommt es zu einem Handgemenge. Mittendrin ein 29-Jähriger, der deswegen vor Gericht steht.

Vor dem Amtsgericht in Landsberg musste sich ein 29-Jähriger, derzeit arbeitssuchender Einzelhandelskaufmann wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und auch eines tätlichen Angriffs auf sie verantworten. Ereignet haben soll sich der Vorfall bei der Veranstaltung "Sound am See" in Hurlach im Sommer vergangenen Jahres.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, der mehrfachen Aufforderung, sich aus einem abgesperrten Bereich zu entfernen, nicht nachgekommen zu sein. Deshalb wurde er von einem Polizeibeamten aus dem abgesperrten Bereich geschoben. Dieser Maßnahme habe sich der Angeklagte widersetzt und soll dabei versucht haben, dem Beamten mit dem Ellenbogen gegen das Gesicht zu schlagen. Auch bei der anschließenden Verbringung zum Dienstfahrzeug soll er sich gewehrt haben.

Der 29-Jährige bestritt zunächst alles. Er sei nicht aufgefordert worden, sich zu entfernen. Er habe lediglich an dem Bauzaun gelehnt, als er urplötzlich von hinten gepackt, auf seinen Knien zum Polizeiauto geschleift und dann mit dem Kopf auf die Motorhaube geschlagen worden sei, „im Endeffekt bin ich auf den Boden gerissen worden“. Einer der Beamten habe sich schließlich auf seinem Hals, der andere auf seinen Knien befunden.

Ein Video zeigt die Ereignisse vom Sommer vergangenen Jahres

Die als Zeugen geladenen Polizeibeamten hatten den Termin wegen Krankheit nicht wahrnehmen können. Es gab aber ein Video von der Szene, das sich die Verfahrensbeteiligten ansahen. Danach räumte der Angeklagte ein, dass aufgrund des Handgemenges, das dort zu sehen war, nicht auszuschließen sei, dass er Widerstand geleistet habe. Die Beteiligten, einig, dass ein tätlicher Angriff des 29-Jährigen auf die Vollstreckungsbeamten auszuschließen sei, verzichteten nun darauf, eine Vernehmung der Zeugen nachzuholen. Laut ärztlichem Attest hatte der Angeklagte selbst Verletzungen bei dem Handgemenge erlitten. So wurden ihm diverse Schürfwunden und nicht unerhebliche Schmerzen bestätigt, aber keine Frakturen.

Der Staatsanwalt sah in seinem Plädoyer die Anklage zum Teil bestätigt, was der Angeklagte mit seinem Geständnis auch eingeräumt habe. Das müsse man ihm zugutehalten, wie auch die Tatsache, dass er dabei selbst Verletzungen erlitten habe. Zu seinen Lasten müsse man jedoch feststellen, dass er schon einige, auch einschlägige Voreintragungen zu verantworten habe, darunter eine Bewährungsstrafe, wenn diese auch auf Verfehlungen im jugendlichen Alter zurückzuführen seien. Er beantragte eine Bestrafung in Höhe von 75 Tagessätzen à 15 Euro.

Auf die Richterin macht der junge Mann einen guten Eindruck

Der Verteidiger, Rechtsanwalt Moritz Bode, Augsburg, hielt 60 Tagessätze für völlig ausreichend. Sein Mandant habe die vor Jahren gegen ihn verhängte Bewährung bestens durchgestanden und führe sich seitdem einwandfrei. Dem schloss sich Amtsrichterin Katrin Prechtel an, da der 29-Jährige einen guten Eindruck mache. In den zahlreichen Voreintragungen sah sie allerdings ein Problem und war mit den von ihr verhängten 70 Tagessätzen à 15 Euro dann doch in der Nähe des Staatsanwalts. Das Urteil ist rechtskräftig, da der Angeklagte und sein Verteidiger es annahmen und der Staatsanwalt zustimmte.