Vorlesewettbewerb: Elena aus Landsberg ist bei Landesentscheid dabei

In Dachau findet der bayerischen Landesentscheid des Vorlesewettbewerbs statt. Auch eine Schülerin des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums nimmt teil.

Im Ludwig-Thoma-Haus in Dachau fand laut einer Pressemitteilung kürzlich der bayerische Landesentscheid des Vorlesewettbewerbs statt. Teil nahm auch Elena Doundoulakis, die die sechste Jahrgangsstufe des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums (DZG) in Landsberg besucht.

Die beste Vorleserin Bayerns wurde in zwei Runden ermittelt. Nach einer dreiminütigen Lesung aus einem selbst gewählten Buch war in der zweiten Runde ein unbekannter Text zu lesen. Diesen brachte dieses Jahr als Überraschungsgast die deutsch-nigerianische Autorin Efua Traoré mit. Die 16 Teilnehmenden lasen laut der Pressemitteilung aus ihrem Buch „Kinder des Treibsands“, ein Abenteuerroman mit einem Hauch Mythologie. Die Landsberger Schülerin Elena hat in der ersten Runde aus dem Bestseller „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ von Joanne K. Rowling gelesen.

Die fünfköpfige Jury hat keine leichte Entscheidung zu treffen

Die fünfköpfige Jury hatte keine leichte Entscheidung zu treffen, denn alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten ihr Talent eindrucksvoll unter Beweis, heißt es in der Pressemitteilung. Felice Häfelein aus Landshut setzte sich schließlich durch und ist im Juni in Berlin beim Bundesentscheid dabei. Als Anerkennung für ihre Leistungen und als Erinnerung an den Landesentscheid bekamen alle teilnehmenden Kinder eine Urkunde sowie Buchgeschenke überreicht.

1959 von Erich Kästner mitbegründet, ist der jährlich stattfindende Vorlesewettbewerb die bundesweit größte Leseförderungsaktion. Er wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Die jährlichen regionalen Wettbewerbe werden von Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen oder anderen kulturellen Einrichtungen organisiert und ehrenamtlich durchgeführt. An den mehr als 650 regionalen Entscheiden beteiligen sich bundesweit 6900 Schülerinnen und Schüler. (AZ)

